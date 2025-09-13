Politika

VELIČANSTVENO! Snimak dronom na skupu protiv blokada na Voždovcu gde je bio i Vučić (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 19:53

SNIMAK dronom na skupu protiv blokada gde je bio i Vučić pokazao je pravu sliku Srbije.

ВЕЛИЧАНСТВЕНО! Снимак дроном на скупу против блокада на Вождовцу где је био и Вучић (ВИДЕО)

Foto: Tanjug Printskrin

Pogledajte nestvarne slike na Voždovcu, na velikom skupu protiv blokada, na kojem je prisustvovao i predsednik Vučić.

- Kolona je bila oko 20.750 ljudi, ovde u koloni, ukupno 36.000 na četiri lokacije u Beogradu. Čak 20 odsto više nego prošli put. u Srbiji je verujem oko 140.000 ljudi. Čekamo, dok dobijete iz svih policijskih uprava - rekao je Vučić.

Ovo je prava slike Srbije koja neće blokade:

