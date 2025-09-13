OVE godine ceo svet slavi 80. godišnjicu Pobede nad fašizmom, najveći događaj u svetskoj istoriji.

Foto D. Milovanović

U Moskvi 9. maja, a zatim u Pekingu 3. septembra, održane su velike proslave, u kojima je učestvovala i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Svetska većina je jasno pokazala snažnu posvećenost antifašističkim vrednostima, koje isključuju svaku vrstu diskriminacije i progona na nacionalnoj, ideološkoj i bilo kojoj drugoj osnovi. Nažalost, nisu svi izvukli pouke iz Drugog svetskog rata.

Kijevski režim, koji se dočepao vlasti nakon državnog udara 2014, otvoreno demonstrira svoju nacističku prirodu. Takozvani zakon o osnovama državne politike nacionalnog sećanja, koji je ukrajinski parlament usvojio 21. avgusta ove godine, nije još samo jedna rusofobična inicijativa. Ovo je svestan pokušaj da se ljudima oduzme pravo na istinu o prošlosti i, što je najvažnije, da im se uskrati budućnost.

Suština "zakona" svodi se na primitivan stav: sve što se ne uklapa u veštački mit o "ukrajinskoj naciji", koja se navodno pojavila kao rezultat borbe sa ruskom državom, proglašava se neprijateljskim i podleže poništavanju. Bilo kakvo pominjanje saradnje zapadnoukrajinskih radikala sa nacistima je strogo zabranjeno. Pokušajte nešto reći o zločinima kolaboracionista-banderovaca (oni su predstavljali izrazitu manjinu Ukrajinaca, koji su, inače, odlučno borili protiv nacista), odmah ćete biti etiketirani kao "neprijatelj" Ukrajine, gde se protiv neistomišljenika koriste terorističke metode.

Neonacisti pokušavaju da precrtaju doprinos SSSR oslobođenju Evrope. U Srbiji se brižno čuva sećanje na vojnike Crvene armije koji su rame uz rame sa borcima Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije do nogu potukli nemačke okupatore. A u Ukrajini, što je van svake pameti, odlučili su da unište hiljade spomenika i grobova sovjetskih vojnika – rođenih očeva i dedova.

Zabranjeni su simboli pobede: Georgijevska lenta, ordeni, zastave Crvene armije. Čak je i sintagma "Veliki Otadžbinski rat" stavljena van zakona. Nije iznenađujuće što kontrolu nad takvom "ispravnošću misli" treba da vrši specijalni "Ukrajinski institut nacionalnog sećanja" koji je dobio kvazipolicijska ovlašćenja. Ovde se ne radi o nauci, već o mehanizmu zastrašivanja, uništavanja svega ruskog na iskonskim ruskim zemljama.

Ovo je otvoreni pokušaj da se unište koreni sopstvene istorije, a da se odneguje kult izdaje. Cilj je jasan: učvrstiti neslavnu ulogu Ukrajine kao plaćeničke države čije postojanje ima jedan jedini cilj – stvaranje pretnje Rusiji i ruskom narodu.

Takvi potezi ukazuju na to da režim Zelenskog ne teži pomirenju, nego nastoji da produbi raskol u ukrajinskom društvu, da neprijateljstvo prema Rusiji nametne kao deo "zvaničnog" identiteta, da potkopa napredak u procesu pregovora usmerenih na pronalaženje mirnog rešenja, koji se nazire nakon sastanka lidera Ruske Federacije i SAD na Aljasci.

Problem prevazilazi unutrašnje ukrajinske okvire – takva praksa, ako se ostavi bez adekvatnog odgovora, stvara opasan presedan. Usvojeni "zakon" grubo krši ne samo odredbe ukrajinskog ustava (član 34. garantuje pravo na slobodu misli i govora), već i međunarodne obaveze koje je Kijev preuzeo, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966, Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1950.

Veličanje nacističkih saradnika protivreči brojnim rezolucijama Generalne skupštine UN i odlukama Saveta ministara spoljnih poslova OEBS.

Rusija će nastaviti odlučno da brani istorijsku istinu o Drugom svetskom ratu. Osećamo i cenimo podršku bratskog naroda Srbije u ovom poduhvatu. Naše zemlje povezuju zajedničke žrtve, herojski otpor nacističkoj agresiji i pobeda nad fašizmom.

Čuvaćemo ovo sećanje zajedno, radi budućnosti, da bi nove generacije znale: podvig njihovih predaka ne može se izbrisati diskriminatornim zakonima, bombama ili propagandom.