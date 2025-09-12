PROTIV KOGA SE BORI DRŽAVA? Vučić na pitanje Jovane Joksimović jasno: Glavni organizatori dolaze spolja, borimo se protiv ljudi bez lica

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje Jovane Joksimović protiv koga se bori država Srbija rekao je da se borimo protiv ljudi bez lica, ali ne protiv nepoznatog protivnika.

- Borimo se ne protiv nepoznatog protivnika, ali protiv ljudi bez lica, emocija, plana, programa i ideja. To je trik u sprovođenju obojenih revolucija: Krijte lice! - kazao je Vučić.

Podsetio je na situaciju u Hong Kongu pod kodnim imenom "voda" demonstranti su krili svoja lica.

- Kina ih je rasturila, čitao sam velike izveštaje o tome - izjavio je on.

- Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i finansiranju naših ljudi. Pravljenju medijske i studenske i školske mreže, razarajući naše vrednosti našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija.

Na pitanje da li postoji centar moći koji svime time upravlja, kaže da postoji i da postoje timovi, a da je mreža razgranata. - Radili su to iz više zemalja. Mi znamo da su se bar tri zemlje angaoval u tome.