PROTIV KOGA SE BORI DRŽAVA? Vučić na pitanje Jovane Joksimović jasno: Glavni organizatori dolaze spolja, borimo se protiv ljudi bez lica

В.Н.

12. 09. 2025. u 22:42

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje Jovane Joksimović protiv koga se bori država Srbija rekao je da se borimo protiv ljudi bez lica, ali ne protiv nepoznatog protivnika.

Foto: Informer

- Borimo se ne protiv nepoznatog protivnika, ali protiv ljudi bez lica, emocija, plana, programa i ideja. To je trik u sprovođenju obojenih revolucija: Krijte lice! - kazao je Vučić.

Podsetio je na situaciju u Hong Kongu pod kodnim imenom "voda" demonstranti su krili svoja lica.

- Kina ih je rasturila, čitao sam velike izveštaje o tome - izjavio je on. 

- Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i finansiranju naših ljudi. Pravljenju medijske i studenske i školske mreže, razarajući naše vrednosti našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija. 

Na pitanje da li postoji centar moći koji svime time upravlja, kaže da postoji i da postoje timovi, a da je mreža razgranata. - Radili su to iz više zemalja. Mi znamo da su se bar tri zemlje angaoval u tome. 

