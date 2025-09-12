NAREĐENJE - IZVRŠENJE: Bojoviću manje od 10 minuta bilo potrebno da raspodeli 87 miliona dolara (VIDEO)
NAREĐENjE - izvršenje! Nebojša Bojović, sa funkcije predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture železnice Srbije izdavao je naredbe putem telefona.
Manje od 10 minuta mu je bilo potrebno da raspodeli 87 miliona dolara!! Crno na belo, papir po papir, dokaz po dokaz... Da li će konačno odgovarati za sve prevare koje je počinio samo na ovom položaju?
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
25. 08. 2025. u 13:15
12. 09. 2025. u 13:24
