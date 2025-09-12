PROGONOM SRBA MAMI GLASAČE: Kurtijeva izborna kampanja zasniva se na pritiscima, nasilju, oduzimanju imovine

KAMPANjA za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji zvanično počinje sutra, ali premijer u tehničkom mandatu privremenih insitucija u Prištini Aljbin Kurti ne samo da je uveliko vodi, nego je svoju taktiku za opstanak njegovog "Samoopredeljenja" na vlasti u potpunosti izgradio na politici pritisaka, nasilja i progona Srba i srpske imovine.

Nedeljama traju neprekidni udari na naše sunarodnike, njihova prava, ali i imovinu srpske države, a u ovom sistematskom udaru nakon prostorija "Službenog glasnika" u Severnoj Mitrovici, juče su na meti bile poslovnice "Pošte Srbije" u pokrajini.

Dok je u Briselu trajala nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, po direktivi Kurtija nasilno su zauzete prostorije ovog preduzeća u Gračanici i Štrpcu, gde su, uz asistenciju lokalne policije, službenici Centralnog Inspektorata preuzeli objekat, a potom i skinuli tablu "Pošte Srbije" na ulazu u zgradu i postavili svoju - "Pošte Kosova".

Juriš na Mitrovicu i Gračanicu OPASAN izborni inženjering sprovodi se uoči glasanja za lokal zakazanog za 12. oktobar, a Priština pokušava da utiče na njihov ishod u većinski srpskim sredinama, gde je Centralna izborna komisija drastično smanjila broj Srba sa pravom glasa, a povećala broj Albanaca. Aleksandar Rapajić iz Centra za zastupanje demokratske kulture upozorava da je cilj ovih otpisivanja i dopisivanja birača da se promeni etnička struktura stanovništva, posebno u dva za Srbe najbitnija mesta, Severnoj Mitrovici i Gračanici. - Najveći pritisak je na ta dva mesta, jer se tu nalaze bolnice, srednjoškolski centri, a u Severnoj Mitrovici i univerzitet. U Gračanici se nalazi kliničko-bolnički centar u kojem se leče Srbi sa centralnog Kosova i iz Kosovskog Pomoravlja, dok je u Severnoj Mitrovici glavna bolnica u kojoj se leče svi Srbi na KiM. Srpska lista upozorila je i na smanjenje broja članova u biračkim odborima, što dodatno otvara prostor za manipulacije rezultatima glasanja, dok je identične primedbe imala i Srpska demokratija kojoj su dodelili birački odbor u Gračanici gde ova stranka nema svog kandidata. Paradoksalno je i da SL u Novom Brdu, u kojem je osvojila 60 odsto glasova na prethodnim parlamentarnim izborima, na 23 biračka mesta nema nijednog predsedavajućeg u biračkim odborima, dok u devet uopšte nema članove, odnosno neće biti u prilici da kontroliše glasanje. Novo Brdo prostorno je jedna od najvećih većinski srpskih opština, pa je prema navodima predstavnika Srba očigledno da Priština ovde želi da promeni etničku sliku.

Direktor "Pošte Srbije" na KiM Ivan Milojević naveo je za "Novosti" da je Priština ušla u finalnu fazu otimanja imovine koju je započela još u januaru:

- Tada su zatvoreni svi objekti naše firme u sredinama južno od Ibra, dok je devet poslovnica na severu zatoreno 5. avgusta prošle godine. Napravili su "pravno pokriće" za proces koji je započet privremenim zatvaranjem, a sada i oduzimanjem objekta u Gračanici, pa su tako sredinom jula nezakonito upisali vlasništvo nad objektom u Gračanici u tzv. kosovski katastar. Trebalo im je vreme samo da bi napravili "papire", uprkos tome što imamo dokaze da smo ovu "Poštu" sami gradili od 2004. godine pa nadalje.

Milojević kaže da je isti metod primenjen i u Štrpcu, Leposaviću, svuda gde su poslovnice "Pošte" koje su uzurpirane i otete:

- Mi, Srbi sa KiM, isterani smo iz gradova i sa svojom poštom smo 25 godina radili po selima i privatnim kućama. I ovo malo što smo napravili, danas nam oduzimaju, a zgrade nekadašnje zajedničke pošte su ostale u gradovima isključivo njima - istakao je Milojević, dodajući da prištinskim vlastima ni sve to očigledno nije dovoljno, već da žele sada pred izbore da još više zbune, uplaše i podele srpski narod, ali da će se "Pošta Srbije" boriti svim pravnim sredstvima da dokaže na sudu čiji je ovo objekat.

Analitičar Srđan Graovac kaže za "Novosti" da je teror koji se sprovodi nad Srbima zaista sistematski i institucionalizovan, što je, ukazuje, odlika Kurtijeve vladavine:

- I pre njega, privremene vlasti u Prištini tolerisale su nasilje nad Srbima, ali sada to više nije stvar terora koji sprovode pojedinci, a vlasti prikrivaju, već je ovde reč o institucionalnim napadima u kojima je Kurti otišao korak dalje u odnosu na sve druge administracije u pokrajini od bombardovanja do danas. To je deo njegovog šireg plana koji za cilj ima obračun sa Srbima na KiM, njihovo proterivanje, posebno na severu, jer su oni oslonac svim ostalim našim sunarodnicima u pokrajini, kompaktni su, čvrsto vezani sa Beograd. Zato njih treba posebno staviti pod teror, proterati što više, a one koji ne napuste Kosovo, Kurti želi potpuno da slomi i natera da se potčine njegovoj vlasti.

Graovac kaže da je na Kurtijevom udaru posebno Srpska lista, zato što je jedan od njegovih ključnih ciljeva da razbije jedinstvo Srba kako bi ih lakše potčinio:

- SL je za njega simbol jedinstva Srba. Kad na sve to dodamo da on i te kako profitira politički od tog nasilja na Srbima, jer je u toj radikalno nacionalistički raspoloženoj albanskoj javnosti to popularno, onda zaista ne treba očekivati da će on svoju taktiku menjati. Teror nad Srbima nastaviće se i u narodnom periodu, pogotovo dok traje kampanja za lokalne izbore.

Uništeno groblje Na najvećem pravoslavnom groblju na KiM, u Prištini, nepoznati počinioci razbili su staklo na vratima i prozorima na jednoj od kapela, uprkos tome što je groblje pod nadzorom, a kapija zaključana katancem. Kapela, koja služi za opelo preminulima, i ranije je bila devastirana, ali je poslednjih godina obnovljena i zaštićena. Ni druga, novija kapela na ovom groblju nije u boljem stanju, i u nju je posle 1999. godine ulaženo i često je korišćena kao javni nužnik. Na groblju se i dalje mogu videti ranije porušeni spomenici, a počinioci nikada nisu pronađeni. U Prištini je pre sukoba 1999. godine živelo oko 40.000 Srba, a danas ih ima samo nekoliko.

Ukazuje da jedino ko to može obuzdati u ovom trenutku je međunarodna zajednica koja, defakto, ima vlast na KiM.

- Ključno je stvaranje ZSO, koja bi bila brana Srbima, ali i to opet zavisi od međunarodne zajednice u najvećoj meri. U njihovim rukama su i nož i pogača, a nažalost, oni se uglavnom ponašaju kao saučesnici Kurtija.

