NOVA ISPALA ZA N1, BLOKADERE I OPOZICIJU: Najuticajnija nemačka stranka ih odjavila!

V.N.

12. 09. 2025. u 07:17

VODITELjKA N1 je ushićeno najavila da će predstavnici nemačkog CDU biti na blokaderskom panelu u Berlinu.

НОВА ИСПАЛА ЗА Н1, БЛОКАДЕРЕ И ОПОЗИЦИЈУ: Најутицајнија немачка странка их одјавила!

Foto: Printscreen

Međutim, reporter iz Berlina javlja: "Niko iz CDU se nije pojavio!"

Pogledajte video: 

