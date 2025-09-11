LAZANSKI JE RAZBIO HRVATSKE MITOVE O VUKOVARU: Bila je opkoljena kasarna JNA, a sve vreme slušamo drugu priču
PRIČA o Vukovaru nije ispričana do kraja, govorio je novinar Miroslav Lazanski.
Bila je opkoljena kasarna JNA u Vukovaru, objasnio je on.
- Kasarni JNA su bile odsečeni voda i struja, bila je blokirana i pucalo se po njoj. Sve vreme slušamo da je srpska vojska došla iz Beograda i napala Vukovar - govorio je Lazanski.
Pitao je zašto su Hrvati postavljali barikade oklopnim transporterima JNA koji idu kroz grad, nikog ne napadaju i imaju jugoslovenske zastave.
Miroslav Lazanski, srpski novinar i ambasador Republike Srbije u Rusiji, preminuo je 4. avgusta 2021. godine, ali mnogi i dalje pamte njegove analize iz sfere odbrane i geopolitike.
alo.rs
