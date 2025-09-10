"Ubij Srbina" na Maksimiru! Obelodanjeni novi detalji: Gore je nego što se mislilo! (FOTO)

CRNOGORSKI portal Borba otkrio je nove detalje skandaloznog skandiranja protiv Srba na stadionu Maksimir.

Foto: Printskrin

Na stadionu Maksimir u Zagrebu, tokom utakmice Hrvatske reprezentacije, među publikom koja je skandirala sramotne parole "Ubij, ubij Srbina" primećeni su šef Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore Ivica Janović, kao i poslanik pokreta Evropa sad Tonči Janović.

Kako navodi borba, više izvora je potvrdilo ovu šok informaciju.

Njih dvojica, kako se navodi u članku, nisu bili u sektoru gde su se nalazili navijači Crne Gore, već upravo među onima koji su horski uzvikivali poruke mržnje.

Foto: Printskrin

- Posebno zabrinjava što je reč o visokim državnim funkcionerima i javnim ličnostima koje svojim prisustvom u takvom okruženju šalju krajnje problematične poruke - navodi Borba.

Dva dana nakon skandaloznog događaja, ni Ivica ni Tonči Janović nisu našli za shodno da se oglase, niti da osude fašističke povike kojima je svedočila čitava javnost.

- Njihovo ćutanje dodatno baca senku na institucije i na političke strukture koje predstavljaju, jer u ovom slučaju odsustvo reakcije znači prećutno odobravanje. U demokratskim društvima očekuje se da oni koji zauzimaju javne funkcije pokažu jasan stav prema govoru mržnje i nasilju. U ovom slučaju, umesto odgovornosti, dobili smo tišinu. A tišina je ponekad glasnija od reči - navodi Borba.