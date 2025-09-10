"Ubij Srbina" na Maksimiru! Obelodanjeni novi detalji: Gore je nego što se mislilo! (FOTO)
CRNOGORSKI portal Borba otkrio je nove detalje skandaloznog skandiranja protiv Srba na stadionu Maksimir.
Na stadionu Maksimir u Zagrebu, tokom utakmice Hrvatske reprezentacije, među publikom koja je skandirala sramotne parole "Ubij, ubij Srbina" primećeni su šef Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore Ivica Janović, kao i poslanik pokreta Evropa sad Tonči Janović.
Kako navodi borba, više izvora je potvrdilo ovu šok informaciju.
Njih dvojica, kako se navodi u članku, nisu bili u sektoru gde su se nalazili navijači Crne Gore, već upravo među onima koji su horski uzvikivali poruke mržnje.
- Posebno zabrinjava što je reč o visokim državnim funkcionerima i javnim ličnostima koje svojim prisustvom u takvom okruženju šalju krajnje problematične poruke - navodi Borba.
Dva dana nakon skandaloznog događaja, ni Ivica ni Tonči Janović nisu našli za shodno da se oglase, niti da osude fašističke povike kojima je svedočila čitava javnost.
- Njihovo ćutanje dodatno baca senku na institucije i na političke strukture koje predstavljaju, jer u ovom slučaju odsustvo reakcije znači prećutno odobravanje. U demokratskim društvima očekuje se da oni koji zauzimaju javne funkcije pokažu jasan stav prema govoru mržnje i nasilju. U ovom slučaju, umesto odgovornosti, dobili smo tišinu. A tišina je ponekad glasnija od reči - navodi Borba.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)