KOVAČEVIĆ O MONSTRUOZNOM TEKSTU "VIJESTI" Nije im sporan poziv na ubijanje Srba

NOVINARI velikog broja medija u Crnoj Gori traže nepostojeći govor mržnje u izjavama političara koji im ne odgovaraju, a u situacijama kada imate nedvosmisleni govor mržnje poput ovoga sinoć kažu kako to nije preterano važno i da "ne treba time kvariti atmosferu i jednu takvu stvar isticati u prvi plan"

V.K.

To je saopštio predsednik opštine Nikšić Marko Kovačević.

- Ako neko povodom ovog dešavanja pokaže opravdani bes i reakciju ovakvi mediji će tražiti da se on procesuira. Naravno, pod takvim medijskim pritiscima i adrese najvažnijih institucija pokleknu dok će ovaj događaj naravno prećutati da se ne bi kvarila atmosfera - napisao je Kovačević na Fejsbuku, a povodom teksta "Vijesti" u kojem se relativizuje govor mržnje i poziv na ubijanje Srba na sinoćnjoj utakmici Crna Gora-Hrvatska.

Sada bi, dodaje, po službenoj dužnosti trebalo da reaguju nadležne institucije protiv novinara i urednika medija koji su dozvolili jedan ovakav tekst.

- Ali nijedan od te dvojice nisam ja ili neko iz koalicije Za budućnost Crne Gore a pozivalo se na ubijanje Srba pa tu, po već ustaljenoj praksi, njima nema ništa sporno - zaključio je on.