Politika

KOVAČEVIĆ O MONSTRUOZNOM TEKSTU "VIJESTI" Nije im sporan poziv na ubijanje Srba

В. Н.

10. 09. 2025. u 00:20

NOVINARI velikog broja medija u Crnoj Gori traže nepostojeći govor mržnje u izjavama političara koji im ne odgovaraju, a u situacijama kada imate nedvosmisleni govor mržnje poput ovoga sinoć kažu kako to nije preterano važno i da "ne treba time kvariti atmosferu i jednu takvu stvar isticati u prvi plan"

КОВАЧЕВИЋ О МОНСТРУОЗНОМ ТЕКСТУ ВИЈЕСТИ Није им споран позив на убијање Срба

V.K.

To je saopštio predsednik opštine Nikšić Marko Kovačević.

- Ako neko povodom ovog dešavanja pokaže opravdani bes i reakciju ovakvi mediji će tražiti da se on procesuira. Naravno, pod takvim medijskim pritiscima i adrese najvažnijih institucija pokleknu dok će ovaj događaj naravno prećutati da se ne bi kvarila atmosfera - napisao je Kovačević na Fejsbuku, a povodom teksta "Vijesti" u kojem se relativizuje govor mržnje i poziv na ubijanje Srba na sinoćnjoj utakmici Crna Gora-Hrvatska.

Sada bi, dodaje, po službenoj dužnosti trebalo da reaguju nadležne institucije protiv novinara i urednika medija koji su dozvolili jedan ovakav tekst.

- Ali nijedan od te dvojice nisam ja ili neko iz koalicije Za budućnost Crne Gore a pozivalo se na ubijanje Srba pa tu, po već ustaljenoj praksi, njima nema ništa sporno - zaključio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
Politika

0 3

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA