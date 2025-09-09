Politika

ISPLIVALA ISTINA BLOKADERA I NJIHOVIH MARGINALNIH EU SPONZORA Vula Ceci: Rušimo Vučića zbog njegovog rukovanja sa Putinom (VIDEO)

В. Н.

09. 09. 2025. u 10:05

KOPREDSEDNICA Evropske zelene partije Vula Ceci izjavila je da predsednik Aleksandar Vučić "stvara dodatne tenzije i konfuzije".

Foto: Printskrin

- Želela bih da kažem da Vučić stvara dodatne tenzije i konfuzije jer nije moguće žmuriti pred nekim ko ide u Kinu, rukuje se sa Putinom, a onda se rukuje sa nama. To ne ugrožava samo građane Srbije već i našu budućnost i integritet - kazala je Ceci.

