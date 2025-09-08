Politika

"BRATSKI SUSRET" Vučić i Dodik razgovarali u Beogradu (FOTO)

В.Н.

08. 09. 2025. u 17:24

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsednikom Miloradom Dodikom.

БРАТСКИ СУСРЕТ Вучић и Додик разговарали у Београду (ФОТО)

Foto: Instagram/

"Bratski susret sa predsednikom Dodikom i razgovor o svim važnim regionalnim pitanjima. Nastavljamo sledeće nedelje", navedeno je u opisu fotografije susreta na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića. 


 

