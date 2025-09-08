TIKTOKER NAPADNUT NA "STUDENTSKOM" PROTESTU: Ko su ovi nasilnici među "mirnim" blokaderima?
JEDAN TikToker, poznat po duhovitim snimcima na račun blokadera, danas je brutalno napadnut u centru Beograda, na još jednom neprijavljenom skupu blokadera.
Naime, on je mirno šetao raskrsnicom Nemanjine i Kneza Miloša, kada ga je masa muškaraca opkolila i počela bespmučno da ga vređa i preti. Zanimljivo je da je među “mirnim studentima” koji su se istakli u pretnjama najviše bilo tetoviranih muškaraca, kao i onih sumnjivog ponašanja koji su tiktokera gurali, saplitali i bukvalno fizički izgurivali sa svog skupa.
Nasilje je eskaliralo na samom kraju, kada ga je jedan nasilnik iz mase gurnuo pri čemu je on pao na zemlju. Kao što blokaderi vole da targetiraju sve nestomišljenike, čiji je jedini greh što ne misle kao oni, sada je vreme da “učinimo poznatim” i “nenasilne” demonstrante koji prete, vređaju, udaraju i nasrću na bilo koga ko im nije po meri! Prepoznajete li ove nasilnike koji se verovatno predstavljaju kao studenti a u video zapisu možete videti kako se u stvari ponašaju?! Učinimo ih poznatim!
Inače, zanimljivo je da je TikToker na snimku sve vreme govori kako je danas upisao još jedan fakultet i da ne želi nikoga da napada i vređa, međutim ni to mi nije pomoglo da na svojoj koži ne oseti nasilje blokadera.
