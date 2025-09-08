Politika

"RAZGOVOR UZ KAFU I KROFNE" Vučić: Zadovoljstvo mi je što sam ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga

В. Н.

08. 09. 2025. u 12:44

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je danas u Beogradu holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga, reditelja i scenaristu Rona Šeltona, koji borave u Srbiji povodom Prvog Nacionalnog festivala filma i televizije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Zadovoljstvo mi je što sam u Beogradu ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga, proslavljenog reditelja i scenaristu Rona Šeltona, koji u Srbiji borave povodom Prvog Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru u organizaciji reditelja Predraga Gage Antonijevića. 

U prijatnoj atmosferi, uz kafu i krofne, razgovarali smo o njenim korenima i uspešnoj holivudskoj karijeri, o potencijalima snimanja filmova i serija u Srbiji, saradnji sa našim autorima, povezivanju sa dijasporom kroz film i novim projektima koji Srbiju sve snažnije pozicioniraju na mapi svetske kinematografije.

Zahvalnost dugujem Gagi Antonijeviću na viziji i energiji, jer ovakvi festivali promovišu našu zemlju i otvaraju nova vrata međunarodnoj saradnji. Država će nastaviti da podržava kulturu i filmsku industriju kako bismo Srbiju učinili pouzdanim domom velikih priča i susreta koji inspirišu - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

