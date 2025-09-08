VUČIĆ UGOSTIO LOLITU DAVIDOVIĆ: Prijem za holivudsku glumicu i njenog supruga (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je u Vili Mir holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga Rona Šeltona.

Foto: Novosti

Na pitanje kakve su naše glumice, Lolita je rekla da su najlepše žene na svetu.

- Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da kažemo da imamo najšarmantnije, najlepše dame i da pobedimo u nekoj oblasti - rekao je predsednik i dodao "žena je genije".

Glumica je istakla da njena deca jedva čekaju da dođu u Srbiju.

Holivudska glumica srpskog porekla Lolita Davidović, zajedno sa suprugom, bila je gost festivala na Zlatiboru, na poziv reditelja Predraga Gage Antonijevića, koji je danas bio sa njima pilikom prijema kod Vučića.

Na sinoćnjem zatvaranju festivala specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji uručene su Loliti Davidović i poznatom scenaristi i reditelju Ronu Šeltonu.

Boravak na Zlatiboru iskoristili su i za posetu manastiru Mileševa.

Posle manastira Mileševa, gosti iz Holivuda posetili su i manastir Banja u Pribojskoj banji.

Posete manastirima bile su prilika da slavna glumica i njen suprug, uz učešće na NAFFIT festivalu, upoznaju i duhovno bogatstvo Srbije.

Glumica je tokom karijere ostvarila značajne uloge u holivudskim ostvarenjima kao što su Blaze'', ''Leap of Faith'', ''Raising Cain'', ''Intersection'', ''Cobb'', ''Jungle 2'' Jungle i mnogi drugi.