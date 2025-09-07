Politika

"ĆACI" POBEĐUJU: Studenti koji žele da uče pridružili se skupu građana protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 22:29

MEĐU brojnim građanima na skupu protiv blokada u Beogradu bili su i studenti koji žele da uče.

ЋАЦИ ПОБЕЂУЈУ: Студенти који желе да уче придружили се скупу грађана против блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ćaci su svojim prisustvom pokazali koliko vole svoju zemlju Srbiju, pokazali su da žele mir i stabilnost, i ono što je najvažnije bolje sutra bez nasilja i mržnje, jasno su stavili do znanja da blokade moraju da se završe! Ćaci pobeđuju!

Pogledajte video:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA