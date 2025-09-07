SKUP PROTIV BLOKADA: Vučić zagrlio dečaka iz Borče (FOTO)

U BORČI je danas održan veliki skup građana koji su jasno poručili da neće blokade i nasilje, već žele mir, stabilnost i normalan život.

Foto: Printskrin

Skupu se pridružio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa prisutnima i pokazao podršku njihovoj borbi za mir.

Vučić je na Instagramu objavio dirljivu fotografiju sa skupa.

Foto: Printskrin

Građani Borče poručili su da žele Srbiju u kojoj se gradi i napreduje, a ne Srbiju blokada i nasilja, dok je Vučićevo prisustvo dodatno ojačalo atmosferu jedinstva na današnjem skupu.