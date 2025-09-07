SKUP PROTIV BLOKADA: Vučić zagrlio dečaka iz Borče (FOTO)
U BORČI je danas održan veliki skup građana koji su jasno poručili da neće blokade i nasilje, već žele mir, stabilnost i normalan život.
Skupu se pridružio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa prisutnima i pokazao podršku njihovoj borbi za mir.
Vučić je na Instagramu objavio dirljivu fotografiju sa skupa.
Građani Borče poručili su da žele Srbiju u kojoj se gradi i napreduje, a ne Srbiju blokada i nasilja, dok je Vučićevo prisustvo dodatno ojačalo atmosferu jedinstva na današnjem skupu.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)