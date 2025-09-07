VIŠE OD 126 HILJADA LJUDI NA SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: Oglasio se direktor policije (VIDEO)

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.

Foto: Novosti

- Centar za društvenu stabilnost prijavio je javna okupljanja pod nazivo "Stop blokadama" na 111 lokacija - rekao je on.

Kako je istakao, na svim lokacijama okupilo se 126.399 lica.

- U Šapcu su građani bili zaustavljeni od strane jedne grupa lica koja su bila neprijavljeno na tom mestu. Policija brzo postavila kordon da ne dođe do međusobnog susreta građana i tom prilikom ispoljena je određena doza agresije od strane lica koja su blokirala saobraćaj - dodao je on.

Foto: Printskrin

4200 lica je bilo protiv blokada u Šapcu, a 400 onih sa druge strane, naveo je Vasiljević.

Poručio je građanima da ne smeju da blokiraju druge i da time krše propise.