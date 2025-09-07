VIŠE OD 126 HILJADA LJUDI NA SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: Oglasio se direktor policije (VIDEO)
DIREKTOR policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.
- Centar za društvenu stabilnost prijavio je javna okupljanja pod nazivo "Stop blokadama" na 111 lokacija - rekao je on.
Kako je istakao, na svim lokacijama okupilo se 126.399 lica.
- U Šapcu su građani bili zaustavljeni od strane jedne grupa lica koja su bila neprijavljeno na tom mestu. Policija brzo postavila kordon da ne dođe do međusobnog susreta građana i tom prilikom ispoljena je određena doza agresije od strane lica koja su blokirala saobraćaj - dodao je on.
4200 lica je bilo protiv blokada u Šapcu, a 400 onih sa druge strane, naveo je Vasiljević.
Poručio je građanima da ne smeju da blokiraju druge i da time krše propise.
Preporučujemo
MOĆNI SNIMCI IZ NOVOG SADA: Vatromet ukrasio nebo na skupu protiv blokada (VIDEO)
07. 09. 2025. u 20:29
MOĆAN VIDEO IZ OBRENOVCA: Građani u velikom broju na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 20:23
MOĆAN SNIMAK IZ BORČE: Građani šetaju protiv blokada (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 19:59
SIJA NEBO: Vatromet u Novom Sadu na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 19:50
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)