"SRBIJA JE MNOGO JAČA OD MRŽNJE I MOĆI ONIH KOJI BI DA JE RAZORE" Vučić se oglasio sa jasnom porukom (FOTO)

В.Н.

05. 09. 2025. u 09:21

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas putem zvaničnog instagram naloga.

Foto: Instagram printskrin

U objavi, on je poručio sledeće:

- Srbija je mnogo jača od mržnje i moći onih koji bi da je razore - kaže Vučić.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su nove ekonomske mere u Srbiji dobre za narod i da su građani njima zadovoljni, kao i da se njima štite i interesi trgovaca.

"Ovo ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, trgovaca na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše saopštenje kompanije Delez Srbija u kome je navela da mere "prema trenutnim procenama imaju negativan uticaj".

Vučić je istakao da su trgovci lepo zarađivali do sada i, kako je rekao, lepo će zarađivati i ubuduće.

