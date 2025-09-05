"JOŠ VIŠE ĆEMO UNAPREĐIVATI NAŠE ODNOSE" Vučić: Uputio sam poziv za nova ulaganja i dodatna zapošljavanja

SRBIJA može očekivati dalju pomoć i podršku Kine po svim pitanjima, posebno oko Kosova i Metohije, očuvanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Baš kao što i mi poštujemo princip jedne Kine i od toga nećemo da odustajemo. Srbija i Kina čelični su prijatelji, trgovinska razmena između dve zemlje nikada nije bila veća, nastavljamo da radimo dobre stvari za našu državu, da otvaramo nove fabrike, puteve.

Ove vesti saopštio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa kineskim kolegom Si Đinpingom u Pekingu, gde je dan ranije sa više od 20 svetskih lidera prisustvovao vojnoj paradi povodom 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu.

- Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog i pouzdanog partnera, a predsednik Si bio je uz nas kada nam je bilo najteže - u ekonomskom, medicinsko-zdravstvenom, ali i političkom smislu. Srbija to nikada ne može i neće zaboraviti - istakao je Vučić.

Posebno je zahvalio Siju na ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji, na velikim investicijama koje su već realizovane, i uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti i dodatno zapošljavanje naših ljudi.

Tema susreta bila je i najnovija inicijativa kineskog rukovodstva, za globalno upravljanje, koju će, kako je naveo Vučić, Srbija uvek podržavati:

- Traže jednakost među državama, nemešanje u unutrašnja pitanja zemalja, više pravde, poštovanja prava, međunarodnih principa, da te norme kroz Povelju i rezolucije Ujedinjenih nacija konačno budu poštovane, da se u središte sveta stavi čovek i rešavanje njegovih problema.

Srpski predsednik je ukazao da su svi razlozi koje je Si pomenuo za redefinisanje međunarodnih odnosa, dobar koncept za budućnost čovečanstva - od većeg prisustva i reprezentovanja globalnog juga, do erozije autoritarnosti, nepoštovanja odluka UN, do neefikasnosti u obavljanju važnih poslova - od održivog razvoja do suočavanja sa klimatskim promenama.

- Kina je pokazala svojom ekonomskom snagom, a sada i političkom i vojnom moći, kako se stvari menjaju u svetu zbog drugačijeg pristupa, da će biti velikih promena već za 10 godina, kao i da će u okviru toga u budućnosti biti promena i na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić.

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da Kina, deleći čelično prijateljstvo sa Srbijom, podržava zalaganje naše zemlje da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost. Dodao je i da Kina želi da radi sa Srbijom kako bi se ovi odnosi još više unapredili. On je na početku sastanka sa Vučićem rekao da je svet danas turbulentan i da se menja zbog čega je još važnije da se održe jedinstvo i saradnja dve zemlje i da se prisvoje ispravna istorijska perspektiva i efekti i ishodi rata.

Si je podsetio da se kineski narod borio godinama i izvojevao jednu od najznačajnijih pobeda u ratu i naglasio da se srpski narod, među svim narodima Jugoslavije, takođe borio uporno protiv strane agresije i koračao ka nezavisnosti.

- Tokom prijema posle parade, a takođe i tokom događaja koji su usledili, ljudi su pevali "Bela ćao" iz jugoslovenskog filma "Most". I to je veoma popularna pesma. A takođe se time odala počast herojskom doprinosu koji je narod Jugoslavije dao u ratu. Naša dva velika naroda borila su se i u Evropi, i u Aziji, i velike žrtve su podneli i značajno su doprineli tome da se porazi fašizam - naglasio je Si.

Veliko interesovanje za investicije TOKOM posete Pekingu, Vučić je imao sastanke sa više kineskih kompanija, koje, kako je naveo, pokazuju veliki interes za investicije u Srbiji.

- Kineske firme u Srbiji danas zapošljavaju 41.000 ljudi, a u vreme kada sam postao predsednik taj broj je bio između 4.000 i 5.000.

Naveo je da postoji dosta prostora za nova ulaganja, posebno u oblasti održive energije.

- Otvaraju nam se mogućnosti za izgradnju snažne i otporne energetske mreže, uz očuvanje prirodnih resursa i unapređenje održivog razvoja. Verujem da zajednički možemo stvoriti modernu i čistu energetsku infrastrukturu u korist budućih generacija.

Predsednik Srbije je rekao da su razgovarali i o potrebi uvođenja modernih tehnologija i veštačke inteligencije i u zdravstvu, obrazovanju, poljoprivredi i svim drugim oblastima u kojima Kina prednjači danas u svetu. Istakao je da je Kina pripremila svoj veliki petogodišnji plan od marta sledeće godine, a da Srbija priprema planove razvoja do 2035. godine i da se to usaglašava.

- Naročito je važno to što smo razgovarali i o vojnotehničkoj saradnji i o geopolitici, kao i o onome što čeka svet i šta čeka deo sveta iz kojeg mi dolazimo, kao i Evropu. Takođe smo razmotrili šta je to što možemo da očekujemo od kineskih investitora. Danas je Kina, najveći investitor u Srbiju kao pojedinačna zemlja sa 7,2 milijarde evra. Naša trgovinska razmena ove godine biće 8,5 milijardi evra.

Povodom pojedinih komentara iz opozicije da je on drugorazredni partner Si Đinpingu, Vučić je rekao da sa tim nema nikakav problem, i ukazao da mu ti državnici pokazuju najotvoreniju podršku i da ima najviše susreta u istoriji zemlje.

- Kome je Putin jedinom dao tako visoki orden u našoj zemlji, osim meni? Jel' ga dao Tadiću, Đilasu ili nekom od blokadera? Dao ga je samo meni, posle 104 ili 105 godina otkako je dodeljen Nikoli Pašiću. Nije mi ga dao Jeljcin ili Gorbačov, nego Putin. Takođe, Srbija je evropska zemlja u koju je Si najviše puta došao - naveo je Vučić i dodao da je Si produžio sastanak sa njim za nekih petnaestak minuta i da je pričao van uobičajene pripreme, što je retko za kineskog predsednika.

Istakao je da lider Kine dobro razume šta se dešava u Srbiji i kolikim pritiscima je izložena, te da su u skladu sa politikom nemešanja u unutrašnja pitanja razgovarali o obojenim revolucijama i onome što se dešavalo u Hongkongu i Beogradu.

Vučić se prethodno sastao sa članom Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i predsedavajućim Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem u Velikom domu naroda u Pekingu, sa kojim je razgovarao o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine.n

PREDSEDNIK O TOME ZAŠTO NEMA PROTESTA ZBOG VELIKE TRAGEDIJE USLED LISABONA

Povodom tragedije u Lisabonu, gde je zbog pada žičare u kojoj je stradalo 17 ljudi pažnja javnosti u toj zemlji usmerena na pomoć žrtvama i na sprovođenje istraga, a ne na proteste ili zahteve za ostavkama, za razliku od Srbije, Vučić je naveo da se nesreća u Novom Sadu, nažalost, umesto empatije pretvorila u nešto gore.

- Već 3. novembra bili su nemiri i pokušaji paljenja Gradske kuće u Novom Sadu, a nakon toga sve se pretvorilo u političku tiraniju manjine nad većinom u kojoj su sprovodili nasilje devet meseci. I to brutalno nasilje, od zabrane slobode kretanja, napada na ljude, do uništavanja i spaljivanja prostorija, pretnji kako će da hapse, tuku, maltretiraju neistomišljenike. Došli smo do toga da tužilaštvo kaže - "mi ćemo za mesec ili dva da odlučimo ovo ili ono". Kako već sada može da se zna kakva će odluka da bude, šta će veštaci i ostali stručnjaci da kažu. Ali i to govori o nepostojanju pravne države kod nas, kada je nešto diktirano spolja i time ćemo morati da se bavimo u budućnosti - rekao je Vučić.

Ukazao je da nasilnih demonstracija nije bilo ni u Severnoj Makedoniji kada su u požaru u diskoteci stradale 62 osobe, a gde je, kako je rekao, odgovornost za tragediju očigedno na ljudskom faktoru:

- Jedno je kada neko to organizuje spolja, a drugo je ono što je spontano, a spontanih revolucija nema. Još nijedna takva nije zabeležena u svetu, nikada, ni u teoriji ni u praksi. Uvek ih neko organizuje, po pravilu spoljni faktor, uz mnogo novca i tuđih interesa. Srećom, u Kini nisu uspeli, a još srećniji sam zbog toga što u Srbiji nisu uspeli.