BRNABIĆEVA: Vučić se u Kini bori za Srbiju - Ekonomske mere daju rezultate

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kini, na sastancima sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kineskih kompanija, bori za Srbiju i njen napredak i istakla da je zahvaljući posvećenom i predanom radu predsednika Vučića Srbija ponovo stala na noge, kao i da ekonomske mere već daju rezultate.

Brnabićeva je rekla da će predsednik Srbije danas imati niz sastanaka u Kini i da je do sada potvrđeno 14 sastanaka sa različitim kineskim kompanijama ističući da bi takve sastanke preželjikavale i najjače svetske ekonomije i zemlje kao što su Nemačka, Francuska, Italija.

- Zbog toga ti naslovi puni nemoći i frustracija u Šolakovim grupama za pritisak, koje su i njihovi većinski vlasnici okarakterisali kao pristrasne i neprofesionalne medije, koji štite interes svog vlasnika, a ne rade u interesu javnosti. Nemaju šta da zamere Aleksandru Vučiću, sad ih je u potpunosti razoružao i hvala mu za svu borbu i za sve što radi u Kini - rekla je Brnabićeva za Pink komentarišući to što deo javnosti kritikuje Vučića zpog posete Kini i susreta sa svetskim državnicima i da time ''nanosi štetu Srbiji''.

Istakla je da nijedan od Vučićevih sastanaka u Kini nije protokolaran i da se Vučić za njih posvećeno priprema jer, kako je rekla, želi da svaki sastanak donese rezultat za Srbiju.

Brnabićeva je rekla da je razgovor Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio veoma dobar i otvoren, a da je najvažnija tema bila energetska bezbednost.

- Zato što energetska bezbednost i sigurnost Srbije, ali i konkurentnost naše privrede zavisi od cene gasa. To su neverovatne stvari za Srbiju - rekla je Brnabićeva.

Ona je kazala da su napadi na Vučića zbog posete Kini bizarni i apsurdni i da je uverena da oni koji ga napadaju Vučića ne veruju u to što govore uz ocenu da niko nema sumnju da je Kina jedna od vodećih političkih, ekonomskih i vojnih svetskih sila, a da je predsednik Si Đinping jedan od najvažnijih, najuticajnijih i najmoćnijih svetskih državnika.

- Da li ima nekog lidera EU koji ne bi došao ako ga Si Đin Ping pozove? Ne, svi bi došli. Kao što je bila i predsednica Evropske komisije, Ursula von der Lajen, kao što idu tamo predsednici Evropskog saveta, visoki predstavnici EU, predsednici država i vlada članica Evropske unije. Ne postoji državnik koji ne ode u posetu kada ga pozove predsednik Kine, što je normalno i prirodno. Još veća čast je kada vam predsednik Kine dođe u posetu, kao što je Srbiju posetio dva puta u poslednjih 10 godina, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću - rekla je Brnabićeva.

Istakla je da su poslednjih nedelju dana verovatno najuspešniji i najbolji u Srbiji od užasne tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Srbija je zahvaljujući posvećenom i predanom radu predsednika Vučića ponovo stala na noge, već neko vreme smo primirili stanje, vratili se razumu, ali poslednjih nedelju dana jasno pokazuje da čitav plan predsedniika Vučića da se vratimo sebi, građanima i ekonomskom boljitku garđana daje rezultate - rekla je Brnabićeva.

Podsetila je da će od 1.decembra penzije biti povećane za 12 odsto i da će prosečna penzija u Srbiji biti 490 evra, a da je 2012. bila 202 evra, kao i da će minimalna cena rada biti povećana za 9,4 odsto od 1. oktobra i da će minimalna zarada dostići 500 evra.

- Imamo i dogovor ranije postignut, dok je još premijer bio Miloš Vučević, sa prosvetnim sindikatima o dodatnom povećanju plata u prosveti od 1. oktobra, tako da će početna plata u prosveti, na prvom radnom mestu, bez ikakvih dodataka i bez razrednog starešinstva, biti izjednačena sa republičkim prosekom i da će biti više od 106.000 dinara, odnosno preko 905 evra - rekla je Brnabić.

Dodala je i da su u skladu sa merema koje je inicirao predsednik Vučić značajno umanjene cene u prodavnicama, između 10 i 20 odsto i da sve to govori o značajnom povećanju životnog standarda.

Komentarišući navode u pojedinim medijima da bi Vučić raspisao već izbore da je tačno poslednje istraživanje IPSOS-a po kojem SNS ima 48,2 odsto podrške birača, Branbićeva je kazala da oni koji to navode pokazuju da ništa ne razumeju, ne slušaju i ne žele da uče, kao i da ne poznaju Aleksandra Vučića.

- Onda se čude zašto svaki put gube. Aleksandru Vučiću nije važna vlast, nije mu važna moć niti novac. Njemu je važna Srbija i to da Srbija bude pobednička i da naši građani ostvare sve svoje snove - rekla je Brnabićeva.

Naglasila da Vučić neće raspisati izbore prema rezultatima istraživanja, već u skladu sa Ustavom i zakonima i kada je najbolje za Srbiju, njene građane i privredu.

- Nema to nikakve veze sa vlašću i sa moći za kojom oni žude, a ponajviše za novcem. To ne zanima Aleksandra Vučića. Da mu je stalo do vlasti, raspisao bi sad izbore. Ali nije. Zato što Srbija ima stvari koje mora da završi, da očuvamo stabilnost, da povratimo dinamiku u našem ekonomskom rastu, da povratimo dinamiku u privlačenju stranih investicija, obezbedimo stabilnost kako bi i krediti bili još povoljniji, da bi Srbija nastavila da raste i da jača - istakla je ona.

Brnabićeva je kazala da se na izbore izlazi sa planom i programom za budućnost, a da opozicija sa tim nikada ne izlaze na izbore.

- Neće ljudi glasati protiv Aleksandra Vučića zato što ga mrze Šolak ili blokaderi, a ne znate ko su blokaderi, ne znate ko ih finansira, neće da kaže, dakle imaju svašta nešto da kriju. Neće glasati protiv Vučića zato što žele da glasaju za Đilasa. Glasaće eventualno za bolji plan i program i bolju viziju. Ali oni nikako da nađu bolji plan i program i bolju viziju - rekla je Brnabićeva.



