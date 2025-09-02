Politika

"ŠTO JE BABI MILO, TO JOJ SE I SNILO" Vučić na zlurade komentare Plenkovića - Neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji!

В.Н.

02. 09. 2025. u 16:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i navode hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata.

ШТО ЈЕ БАБИ МИЛО, ТО ЈОЈ СЕ И СНИЛО Вучић на злураде коментаре Пленковића - Неће бити никаквог грађанског рата у Србији!

Foto: Profimedia

- Zlonamerne i namerno smišljene izjave da bi se urušavao imidž Srbije u svetu. Čudi me da to neki naši ljudi ne vide i razumeju. Što je babi milo, to joj se i snilo. Neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji. Srbija će nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija uprkos ogromnim naporima i zvaničnim, ali i posebno nezvaničnim Republike Hrvatske, da Srbije ne samo ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost kada su se neki naši predsednici njima dodvoravali i izvinjavali zbog toga što su nam proterivali ljude - navodi on. 

- I da se naravno vrati u lošu ekonomsku prošlost koju smo proživljavali od 2000. do 2012. godine. Mi ćemo nastaviti da pružamo ruku i Hrvatskoj, bez obzira na sve njihove zlokobne komentare i nikada im ništa slično nećemo poželeti - zaključio je Vučić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum