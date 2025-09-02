"ŠTO JE BABI MILO, TO JOJ SE I SNILO" Vučić na zlurade komentare Plenkovića - Neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i navode hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata.

Foto: Profimedia

- Zlonamerne i namerno smišljene izjave da bi se urušavao imidž Srbije u svetu. Čudi me da to neki naši ljudi ne vide i razumeju. Što je babi milo, to joj se i snilo. Neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji. Srbija će nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija uprkos ogromnim naporima i zvaničnim, ali i posebno nezvaničnim Republike Hrvatske, da Srbije ne samo ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost kada su se neki naši predsednici njima dodvoravali i izvinjavali zbog toga što su nam proterivali ljude - navodi on.

- I da se naravno vrati u lošu ekonomsku prošlost koju smo proživljavali od 2000. do 2012. godine. Mi ćemo nastaviti da pružamo ruku i Hrvatskoj, bez obzira na sve njihove zlokobne komentare i nikada im ništa slično nećemo poželeti - zaključio je Vučić.