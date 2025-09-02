"NJIMA SAMO ČIKE U BELOM MOGU DA POMOGNU": Vučić o komentarima da je razgovor sa predsednikom Kine napravio štetu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
- Napravio sam štetu što razgovaram sa predsednikom Kine? To više nije politika, to je stvarno za neke druge ljude, ja tu ne mogu da pomognem. Tu možda samo neki drugi ljudi mogu da pomognu i drugačije su obučeni od mene. Ovo na meni je teget boja, a ono su čike u belom koji mogu da im pomognu - kazao je on odgovarajući na kritike zbog odlasku u Kinu.
