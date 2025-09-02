Politika

KUKNJAVA PAVLA GRBOVIĆA: Blokaderi oštro protiv saradnje Srbije sa Rusijom i Kinom (FOTO)

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:45

POSETA predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je burne reakcije blokadera i onih koji ih podržavaju.

Foto: Tanjug

Naime, blokaderi se protive saradnji Srbije sa Rusijom i Kinom, jedan od njih je i Pavle Grbović, iz Pokreta slobodnih građana. 

Foto: Printscreen

Podsetimo, Vučić u Kini treba da se sretne i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, što takođe smeta onima kojima mesecima unazad blokiraju Srbiju. 

