POGLEDAJTE GDE SU NESTALI MILIONI IZ BIOSENS-A! Bivši direktor vlasnik kuće u Perastu koja vredi 5 miliona evra!

GDE su nestali milioni iz BioSens-a? Dok se institucije prave slepe, a javnost ostaje bez odgovora, bivši direktor Instituta Vladimir Crnojević već nedeljama boravi van Srbije, uživajući u plodovima višemilionskih projekata koje je pretvorio u ličnu imperiju.

Foto: Printskrin

Daleko od zakona, ali blizu luksuza.

I dok tužilaštvo ne reaguje, sve ukazuje na to da je reč o još jednom tiho sprovedenom bekstvu sa kešom u džepu i luksuznim nekretninama u inostranstvu.

Najnovije otkriće – Crnojević je vlasnik vile u Perastu vredne najmanje 5 miliona evra!

Foto: Printskrin

Bekstvo u tišini

Prema pouzdanim informacijama do kojih smo došli, Crnojević je tiho napustio Srbiju i trenutno se nalazi van domašaja srpskih organa.

Sumnja se da je godinama unapred smišljao kako će izneti milionske iznose stečene kroz manipulacije projektima i sredstvima Instituta, pre nego što je napustio zemlju.

Podsećamo, Institut BioSens je osnovan od strane Pokrajinske skupštine, a država Srbija je direktno uložila čak 20 miliona evra u ovu istraživačku ustanovu.

Foto: Printskrin

Ipak, sve ukazuje na to da se Institut godinama pretvarao u lični biznis jednog čoveka.

„Ne ulazite u to…“

Na sastanku sa članovima Upravnog odbora i zaposlenima, Crnojević je pokušao da se predstavi kao žrtva, izjavivši da je „krvario deset godina“ da bi Institut opstao.

Međutim, kada je pomenuto koliko su država i Pokrajina investirale, brzo je prekinuo razgovor rečima:

-Ne, ne, pustite to, nemojte da ulazite u to…

Da li je hteo da prikrije tragove?

Foto: Printskrin

Prema informacijama, sumnja se da je samo kroz projekte kao što su BIOS In-Cube, Multisense, aWish i FoodSafeR ostvario ličnu korist veću od 15 miliona evra.

Vila na obali Jadrana

Foto: Printskrin

Najveći šok izazvala je informacija o Crnojevićevoj nekretnini u Crnoj Gori – luksuznoj kući u Perastu, čija se tržišna vrednost procenjuje na preko 5.000.000 evra.

Ko je dozvolio odlazak?

Najveće pitanje nije samo kako je Crnojević došao do tolikog novca, već kako je uspeo da ode iz Srbije bez ikakve zabrane, praćenja ili pokretanja postupka.

Da li je neko iz sistema zatvorio oči? Zašto tužilac Nenadić ćuti?

I da li se pred našim očima odvija pljačka bez kazne, pod zaštitom „druge Srbije“, projektnog lobija i duboke države?

Privatna prćija?

Tokom svog mandata, Crnojević se ponašao kao da je BioSens njegova privatna firma – mimo osnivača, mimo Upravnog odbora, mimo zakona. Mešao se u kadrovska rešenja, donosio odluke bez konsultacija.

Foto: Printskrin

Ćutanje pravosuđa – najskuplja tišina

Dok obični građani odgovaraju za svaku kaznu, milioni iz javnih fondova očigledno mogu nestati bez posledica – sve dok ih troše zaštićeni pojedinci.

nsuzivo.rs