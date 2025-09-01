POGLEDAJTE GDE SU NESTALI MILIONI IZ BIOSENS-A! Bivši direktor vlasnik kuće u Perastu koja vredi 5 miliona evra!
GDE su nestali milioni iz BioSens-a? Dok se institucije prave slepe, a javnost ostaje bez odgovora, bivši direktor Instituta Vladimir Crnojević već nedeljama boravi van Srbije, uživajući u plodovima višemilionskih projekata koje je pretvorio u ličnu imperiju.
Daleko od zakona, ali blizu luksuza.
I dok tužilaštvo ne reaguje, sve ukazuje na to da je reč o još jednom tiho sprovedenom bekstvu sa kešom u džepu i luksuznim nekretninama u inostranstvu.
Najnovije otkriće – Crnojević je vlasnik vile u Perastu vredne najmanje 5 miliona evra!
Bekstvo u tišini
Prema pouzdanim informacijama do kojih smo došli, Crnojević je tiho napustio Srbiju i trenutno se nalazi van domašaja srpskih organa.
Sumnja se da je godinama unapred smišljao kako će izneti milionske iznose stečene kroz manipulacije projektima i sredstvima Instituta, pre nego što je napustio zemlju.
Podsećamo, Institut BioSens je osnovan od strane Pokrajinske skupštine, a država Srbija je direktno uložila čak 20 miliona evra u ovu istraživačku ustanovu.
Ipak, sve ukazuje na to da se Institut godinama pretvarao u lični biznis jednog čoveka.
„Ne ulazite u to…“
Na sastanku sa članovima Upravnog odbora i zaposlenima, Crnojević je pokušao da se predstavi kao žrtva, izjavivši da je „krvario deset godina“ da bi Institut opstao.
Međutim, kada je pomenuto koliko su država i Pokrajina investirale, brzo je prekinuo razgovor rečima:
-Ne, ne, pustite to, nemojte da ulazite u to…
Da li je hteo da prikrije tragove?
Prema informacijama, sumnja se da je samo kroz projekte kao što su BIOS In-Cube, Multisense, aWish i FoodSafeR ostvario ličnu korist veću od 15 miliona evra.
Vila na obali Jadrana
Najveći šok izazvala je informacija o Crnojevićevoj nekretnini u Crnoj Gori – luksuznoj kući u Perastu, čija se tržišna vrednost procenjuje na preko 5.000.000 evra.
Ko je dozvolio odlazak?
Najveće pitanje nije samo kako je Crnojević došao do tolikog novca, već kako je uspeo da ode iz Srbije bez ikakve zabrane, praćenja ili pokretanja postupka.
Da li je neko iz sistema zatvorio oči? Zašto tužilac Nenadić ćuti?
I da li se pred našim očima odvija pljačka bez kazne, pod zaštitom „druge Srbije“, projektnog lobija i duboke države?
Privatna prćija?
Tokom svog mandata, Crnojević se ponašao kao da je BioSens njegova privatna firma – mimo osnivača, mimo Upravnog odbora, mimo zakona. Mešao se u kadrovska rešenja, donosio odluke bez konsultacija.
Ćutanje pravosuđa – najskuplja tišina
Dok obični građani odgovaraju za svaku kaznu, milioni iz javnih fondova očigledno mogu nestati bez posledica – sve dok ih troše zaštićeni pojedinci.
nsuzivo.rs
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)