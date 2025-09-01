OD DANAS MANJE KAMATNE STOPE Mali: Poštanska je već odobrila prva dva povoljnija kredita

MINISTAR finansija objavio je da su u Banci Poštanska štedionica jutros već realizovana prva dva kredita iz novog programa podrške građanima.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Naime, odobren je prvi gotovinski kredit za zaposlene po kamatnoj stopi 5,99%.

- Osim toga, među prvim odobrenim kreditima iz novog programa podrške, nalazi se i refinansirajući kredit za penzionere sa životnim osiguranjem u iznosu od 200.000 dinara. Taj kredit je uzeo jedan penzioner iz Niša - napisao je Mali.

- Zaista sjajan primeri, koji najbolje pokazuju i potvrđuju kako i kroz ovu meru doprinosimo poboljšanju životnog standarda građana Srbije, s obzirom na to da se njome direktno utiče na rasterećenje kućnog budžeta - dodao je ministar.

Poštanska štedionica je od jutros primila čak 35 zahteva koji se odnose na različite vrste kredita, a koji podrazumevaju niže kamatne stope, u skladu sa novim programom podrške građanima.

Mali je istakao da veliko interesovanje građana potvrđuje da je reč o pravoj i adekvatnoj meri.

- Inače, povoljniji krediti, odnosno niže stope kamata na kredite, deo su novog paketa ekonomskih mera kojima smo građanima želeli da omogućimo da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite - napisao je Mali.

- Ovo je još jedno obećanje koje ispunjavamo, a od čega direktnu korist imaju građani Srbije - zaključio je ministar.