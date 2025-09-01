VELIČANSTVENO! Najlepši prizori na skupova protiv blokada širom Srbije (FOTO)
U NEDELjU je održan veličanstven skup građana koji su protiv blokada u 95 gradova širom Srbije, a prema prvoj proceni MUP bilo je oko 104.000 građana.
Okupljeni su prošetali ulicama svojih gradova i poslali poruke mira. Nasmejani, u velikom broju građani su ustali jer su siti da im se ruši normalan život, pravo na školovanje, pravo na kretanje... Oni su pokazali da žele da im se život vrati u normalne tokove, da žele mir i stabilnost.
Na priloženim fotografijama pogledajte neke od najlešpih kadrova sa skupova protiv blokada koje su održane širom Srbije:
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)