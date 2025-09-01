Politika

VELIČANSTVENO! Najlepši prizori na skupova protiv blokada širom Srbije (FOTO)

В. Н.

01. 09. 2025. u 07:00

U NEDELjU je održan veličanstven skup građana koji su protiv blokada u 95 gradova širom Srbije, a prema prvoj proceni MUP bilo je oko 104.000 građana.

FOTO: Novosti

Okupljeni su prošetali ulicama svojih gradova i poslali poruke mira. Nasmejani, u velikom broju građani su ustali jer su siti da im se ruši normalan život, pravo na školovanje, pravo na kretanje... Oni su pokazali da žele da im se život vrati u normalne tokove, da žele mir i stabilnost.

Na priloženim fotografijama pogledajte neke od najlešpih kadrova sa skupova protiv blokada koje su održane širom Srbije:

