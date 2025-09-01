VELIČANSTVENO! Najlepši prizori na skupova protiv blokada širom Srbije (FOTO)

U NEDELjU je održan veličanstven skup građana koji su protiv blokada u 95 gradova širom Srbije, a prema prvoj proceni MUP bilo je oko 104.000 građana.

FOTO: Novosti

Okupljeni su prošetali ulicama svojih gradova i poslali poruke mira. Nasmejani, u velikom broju građani su ustali jer su siti da im se ruši normalan život, pravo na školovanje, pravo na kretanje... Oni su pokazali da žele da im se život vrati u normalne tokove, da žele mir i stabilnost.

Na priloženim fotografijama pogledajte neke od najlešpih kadrova sa skupova protiv blokada koje su održane širom Srbije:

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti Tekst potpisa

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti