Politika

MASKE SU PALE SADA SE VIDI KO ŠTA HOĆE: Vratite mi moju Srbiju

В. Н.

31. 08. 2025. u 22:56

VIŠE OD 100.000 građana Srbije jasno je kazalo šta želi.

МАСКЕ СУ ПАЛЕ САДА СЕ ВИДИ КО ШТА ХОЋЕ: Вратите ми моју Србију

Foto: Printskrin

Sada kada su skinute maske, jasno je ko šta hoće. Mi samo hoćemo mir i da se vrati normalan život. U 100 mesta širom Srbije, okupljamo se mirno da kažemo da je ovo glas naroda koji želi da živi slobodno. Vratite mi moju Srbiju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!