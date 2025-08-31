ODGOVARA MU BLOKIRANA SRBIJA: Kurti poslao svoju policiju da cepa plakate protiv blokade Srbije (FOTO)

ODAVNO je poznato da Aljbin Kurti direktno podržava blokadere u Beogradu i to je više puta nedvosmisleno izjavio, a sada je otišao i korak dalje.

Foto Novosti

On je poslao svoje pripadnike Kosovske policije da cepaju plakate sa srpskom trobojkom na kojima su jasno istaknute poruke protiv blokadera i zaustavljanja Srbije.

Foto Novosti

Foto Novosti

Slike kako Kurtijeva policija cepa plakate sa porukama “Hoću mir“, „Hoću da se krećem slobodno“, „Hoću da radim“, „Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada“, „Hoću moju Srbiju nazad“, “Hoću normalan život”, “Ne damo Srbiju” zabaležene su danas u Gornjem Kuscu u Kosovskom Pomoravlju.

Foto Novosti

Jasno je da Kurti neće mir i da mu odgovara blokirana Srbija, da želi da zaustavi Srbiju zbog čega i podržava blokadersko pokret.