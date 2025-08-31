Politika

"DOSTA NAM JE BLOKADA I NASILJA!" Beočin poručuje: Želimo da deca imaju sigurnu budućnost! (VIDEO)

31. 08. 2025. u 20:01

GRAĐANI Srbije izašli su na ulice u čak 100 mesta širom naše zemlje sa jednom jasnom porukom – da žele mir, da su obični ljudi siti rušenja svih vrednosti i da žele povratak normalnog života koji im je uskraćen već devet meseci.

Tako je i u Beočinu večeras održano mirno okupljanje, gde su građani poručili da žele sigurnost i kraj nasilja.

Pogledajte njihove poruke:

