LICEMERI: Ruše državu 10 meseci, sad zovu decu u svoju privatnu školu glume

31. 08. 2025. u 07:25

ЛИЦЕМЕРИ: Руше државу 10 месеци, сад зову децу у своју приватну школу глуме

Foto: Printskrin

Svaki dan već 10 meseci uništavaju državu, naše školostvo, pozivaju na bojkot nastave, "pumpaju", ruše državu i pri tom sve vreme zarađuju u državnim institucijama i od serija i filmova kojih se nikada vise nije snimalo uz pomoć državnih kompanija kao u proteklim godinama. Ali to nije sve.

Foto: Фото: Принтскрин

Bedni licemeri ruše državno obrazovanje, da bi šta radili?! Da bi pozivali na “upis u toku” u svoju privatnu školu glume u Beogradu, Novom Sadu i Nišu!

Među glavnima je Amar Mešić kiji najviše ruši državu, ali i Milan Marić, pumpadžija koji svaki dan pljuje po državi i poziva na bojkot. Da bi punio svoj džep?

Tagovi
