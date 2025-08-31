LICEMERI: Ruše državu 10 meseci, sad zovu decu u svoju privatnu školu glume

Bedni licemeri!

Foto: Printskrin

Svaki dan već 10 meseci uništavaju državu, naše školostvo, pozivaju na bojkot nastave, "pumpaju", ruše državu i pri tom sve vreme zarađuju u državnim institucijama i od serija i filmova kojih se nikada vise nije snimalo uz pomoć državnih kompanija kao u proteklim godinama. Ali to nije sve.

Bedni licemeri ruše državno obrazovanje, da bi šta radili?! Da bi pozivali na “upis u toku” u svoju privatnu školu glume u Beogradu, Novom Sadu i Nišu!

Među glavnima je Amar Mešić kiji najviše ruši državu, ali i Milan Marić, pumpadžija koji svaki dan pljuje po državi i poziva na bojkot. Da bi punio svoj džep?