PRIZIVA RAT KAO U UKRAJINI Stravična izjava blokadera sa Nove: "Ovo je zatišje pred buru" (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 09:39

BLOKADER sa Nove koji se slagao da je dete umrlo jer je pretučeno na protestu u Valjevu, uporedio je trenutnu situaciju sa ratom u Ukrajini.

ПРИЗИВА РАТ КАО У УКРАЈИНИ Стравична изјава блокадера са Нове: Ово је затишје пред буру (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Sad je ovo neko zatišje pred buru. Ni u ratu, ni u Ukrajini se ne puca svaki dan, nego valjda ima nekih momenata kad se malo stane. Tako je i ovde, sad videćemo kada će da krene - rekao je on.

