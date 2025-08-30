PRIZIVA RAT KAO U UKRAJINI Stravična izjava blokadera sa Nove: "Ovo je zatišje pred buru" (VIDEO)
BLOKADER sa Nove koji se slagao da je dete umrlo jer je pretučeno na protestu u Valjevu, uporedio je trenutnu situaciju sa ratom u Ukrajini.
- Sad je ovo neko zatišje pred buru. Ni u ratu, ni u Ukrajini se ne puca svaki dan, nego valjda ima nekih momenata kad se malo stane. Tako je i ovde, sad videćemo kada će da krene - rekao je on.
Pogledajte video:
