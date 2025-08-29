PENZIONERI O MERAMA VLADE: Jedini čovek koji misli o narodu je Vučić
PENZIONERI su pozdravili povećanje penzija koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Šta mislite o najavljenom povećanju penzija u decembru?
Ja sam i dosad bila zadovoljna, sada sam još zadovoljnija.
Koliko će vam to značiti od decembra?
Mnogo. Jedini čovek koji misli o ovoj našoj Srbiji je predsednik Vučić. Ova deca ne znaju kako smo živeli pod Đilasom, to je strašno.
Kako komentarišete najavljeno povećanje penzija u decembru?
Oduševljeni smo. I srećni i zahvalni.
Kako će se to odraziti na vaš kućni budžet od decembra?
Odraziće se pod uslovom da ne rastu cene. Ako će se smanjiti marže znači biće nam super.
Kako komentarišete najavljeno povećanje penzija u decembru?
Dobro. Privreda dobro stoji, finansije dobro stoje, penzioneri su to zaslužili.
Koliko će vama to lično značiti?
Znači svakom penzioneru. Znači svakop povećanje, pa i ovo koje je čak više nego što je planirano. To znači da finansije, kako je ministar rekao, dobro stoje. Privreda dobro stoji unattoč mnogima koji na sve moguće načine pokušavaju da je zaustave. Sa ovom devizom “Srbije ne treba da stane”. To su određeni centri moći izvana pomognuti sa podguzmim muvama ovde, ali unatoč toga Srbija neće stati, Srbija mora da ide napred, biće to bolje i brže.
Kako komentarišete najavljeno povećanje penzija u decembru?
Pozitivno nema šta. Da je sreća da tako bude uvek.
Da li će vam značiti to od decembra?
Kako neće. Svakome znači.
Da li možete da mi prokomentarišete najavljeno povećanje penzija od decembra?
Prezadovoljna sam.
Koliko će vam to značiti?
Mnogo. Penzionerima to stvarno mnogo znači. Planiramo, kako da ne.
Kako komentarišete najavljeno povećanje penzija u decembru?
To je dobro.
Da li će vam značiti to povećanje?
Kako da ne, dobro je da anam povećava penziju.
