ONI SU PREDVODILI MONSTRUOZNI NAPAD NA CRKVENE VELIKODOSTOJNIKE! Zviždali i vrištali "Ua", patrijarha nazivali "Ćacijem"

GRUPA razularenih blokadera ostrvila se sinoć na gnusan način na crkvene velikodostojnike u Novom Sadu, uključujući i patrijarha Porfirija, koji su tamo prisustvovali svečanoj akademiji povodom obeležavanja dva veka Matice srpske.

Prvi se na društvenoj mreži Iks tim povodom oglasio blokader Luka Pešić, inače jedan od omiljenih gostiju na tajkunskoj antisrpskoj Novoj S. On je podelio snimak stravičnog napada blokadera na vladiku Joanikija, kome su razulareni ekstremisti vikali "ua" kada je izašao ispred Srpskog narodnog pozorišta, i uz to napisao "došao i Profitije".

Iako je napravio grešku i pomešao dvojicu crkvenih velikodostojnika, cilj ovog blokadera je jasan -vređanje patrijarha i Srpske pravoslavne crkve (SPC), kao i svega ostalog što ima veze sa tradicijom i verom našeg naroda.

I blokader Miša Bačulov pokazao je da mu ništa nije sveto - on se sinoć na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu veselio s prijateljima dok je masa njegovih siledžija kidisala na vladiku, ali i na ostale predstavnike crkve. Sve ih je, uključujući i patrijarha Porfirija, nazvao "Ćacijima".

- Eno Ćacije evakuišu, toliko o njihovoj poseti Novom Sadu, sabili su se kao puvonjci u ćošku, čekaju da ih policija izvede - govorio je Bačulov u kameru dok se sve vreme kezio, sladeći se onim što vidi.

Potom se obratio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i pitao ga zašto nije došao u Novi Sad.

- Čekamo teee - ponavljao je Bačulov.

Iako je ponosno objavio taj video-zapis na svom profilu na društvenoj mreži Iks, Bačulov je nakon objave ove naše vesti brže-bolje uklonio zapis, što se može videti u prilogu ispod.

Po ugledu na svoje istomišljenike i blokaderka koja se na Iksu predstavlja kao Ona udara bubnjeve (SheBangsTheDrums) podelila je snimak napada na vladiku Joanikija misleći da je patrijarh Porfirije i još jednom ga nazvala sramnim imenom.

A pogledajte šta je tim povodom objavio sin antisrbina Nenada Čanka, Milan Čanak.

Joanikije, ustoličen na Cetinju ogrnut u pancir, od helikoptera do oltara dopraćen automatima, dok su na narod bacali suzavac i šok bombe.



SLIKA SA DANAŠNJEG ĆACI SKUPA.

Novi Sad 16.2.2026.

Bog sve vidi.

???? pic.twitter.com/oIpLrXypVF — Milan Čanak (@MilanCanak) February 16, 2026

