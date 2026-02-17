STIŽE PRAVI ZIMSKI UDAR: I kiša i susnežica i sneg

U SRBIJI će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutro se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg. Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 0 do 3 stepena, na severu od 4 do 6 stepeni.

Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.

I u Beogradu će biti oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama - kišom i susnežicom i snegom, u južnim delovima grada uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena, dok se uveče očekuje prestanak padavina.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. februara, do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije. U sredu i četvrtak biće toplije sa dužim sunčanim intervalima, a naoblačenje sa kišom koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju u petak će se proširiti i na ostale predele uz zahlađenje.

Zatim će do kraja perioda biti suvo sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima se za vikend očekuje slab i umeren mraz, u subotu tokom dana veoma hladno, dok će od nedelje biti postepeno toplije.

Foto: Printskrin/RHMZ

Upaljen alarm

Danas je na snazi u većem delu zemlje narandžasti meteoalarm, zbog snega i leda.

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.