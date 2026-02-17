Društvo

STIŽE PRAVI ZIMSKI UDAR: I kiša i susnežica i sneg

V.N.

17. 02. 2026. u 06:52

U SRBIJI će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

СТИЖЕ ПРАВИ ЗИМСКИ УДАР: И киша и суснежица и снег

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutro se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg. Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 0 do 3 stepena, na severu od 4 do 6 stepeni.

Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.

I u Beogradu će biti oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama - kišom i susnežicom i snegom, u južnim delovima grada uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena, dok se uveče očekuje prestanak padavina.

 Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. februara, do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije. U sredu i četvrtak biće toplije sa dužim sunčanim intervalima, a naoblačenje sa kišom koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju u petak će se proširiti i na ostale predele uz zahlađenje.

 Zatim će do kraja perioda biti suvo sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima se za vikend očekuje slab i umeren mraz, u subotu tokom dana veoma hladno, dok će od nedelje biti postepeno toplije.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

Upaljen alarm

Danas je na snazi u većem delu zemlje narandžasti meteoalarm, zbog snega i leda. 

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 7

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)