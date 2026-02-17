STIŽE PRAVI ZIMSKI UDAR: I kiša i susnežica i sneg
U SRBIJI će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutro se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg. Na severu zemlje očekuju se mešovite padavine - i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, najviša dnevna od 0 do 3 stepena, na severu od 4 do 6 stepeni.
Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.
I u Beogradu će biti oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama - kišom i susnežicom i snegom, u južnim delovima grada uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena, dok se uveče očekuje prestanak padavina.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. februara, do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije. U sredu i četvrtak biće toplije sa dužim sunčanim intervalima, a naoblačenje sa kišom koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju u petak će se proširiti i na ostale predele uz zahlađenje.
Zatim će do kraja perioda biti suvo sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima se za vikend očekuje slab i umeren mraz, u subotu tokom dana veoma hladno, dok će od nedelje biti postepeno toplije.
Upaljen alarm
Danas je na snazi u većem delu zemlje narandžasti meteoalarm, zbog snega i leda.
Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
Preporučujemo
DANAS SLAVIMO SVETOG ISIDORA PELUSIOTA: Izgovorite ove reči i ispoštujte sledeće običaje
17. 02. 2026. u 06:46
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)