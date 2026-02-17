ON JE KOMANDOVAO NAPADOM NA SPC: Takozvani student bio na čelu horde koja je pravila haos po Novom Sadu
BLOKADERI iz Novog Pazara došli su sinoć u Novi Sad kako bi, po običaju, pravili haos, a poznato je i ko ih je predvodio u rušilačkom pohodu.
Na čelu blokaderske horde našao se niko drugi nego Ines Hodžić, takozvani student iz Novog Pazara, jedan od onih iz "ekipe 16 za 16". U pitanju su blokaderi, podsetimo, koji su navodno prošle godine pešačili iz Novog Pazara do Novog Sada pred godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, a sve vreme su se u stvari vozikali kolima.
(Informer)
Preporučujemo
SKANDALOZNO PRIZNANjE JAVNE TUŽITELjKE (VIDEO)
17. 02. 2026. u 10:40
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)