ON JE KOMANDOVAO NAPADOM NA SPC: Takozvani student bio na čelu horde koja je pravila haos po Novom Sadu

BLOKADERI iz Novog Pazara došli su sinoć u Novi Sad kako bi, po običaju, pravili haos, a poznato je i ko ih je predvodio u rušilačkom pohodu.

Na čelu blokaderske horde našao se niko drugi nego Ines Hodžić, takozvani student iz Novog Pazara, jedan od onih iz "ekipe 16 za 16". U pitanju su blokaderi, podsetimo, koji su navodno prošle godine pešačili iz Novog Pazara do Novog Sada pred godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, a sve vreme su se u stvari vozikali kolima.

