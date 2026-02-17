Politika

ON JE KOMANDOVAO NAPADOM NA SPC: Takozvani student bio na čelu horde koja je pravila haos po Novom Sadu

V.N.

17. 02. 2026. u 10:09

BLOKADERI iz Novog Pazara došli su sinoć u Novi Sad kako bi, po običaju, pravili haos, a poznato je i ko ih je predvodio u rušilačkom pohodu.

ОН ЈЕ КОМАНДОВАО НАПАДОМ НА СПЦ: Такозвани студент био на челу хорде која је правила хаос по Новом Саду

Foto: Printskrin

Na čelu blokaderske horde našao se niko drugi nego Ines Hodžić, takozvani student iz Novog Pazara, jedan od onih iz "ekipe 16 za 16". U pitanju su blokaderi, podsetimo, koji su navodno prošle godine pešačili iz Novog Pazara do Novog Sada pred godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, a sve vreme su se u stvari vozikali kolima.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAVIJAĆU ZA PARTIZAN! Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao delije pred večiti derbi

"NAVIJAĆU ZA PARTIZAN!" Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao "delije" pred večiti derbi