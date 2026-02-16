SRETENJSKE TRI TAČKE KOJE JE VUČIĆ PREDLOŽIO NARODU: Jake poruke predsednika - Ovo su naši prioriteti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija mora da pokuša da sačuva mir, da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju i da pokušamo da pronađemo i da razumemo koji je to zajednički imenitelj i šta treba da uradimo kako bismo zemlju sačuvali.

Foto: Printskrin

1. Vučić je, na ceremoniji uručivanja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, istakao da u budućem vremenu Srbija mora da pokuša da sačuva mir i podsetio na sva stradanja Srba u ratovima tokom 20. veka.

- Zato je važno i naš prioritetni cilj mora da bude da sačuvamo demografski kapacitet, da sačuvamo život Srbije, da sačuvamo mir - rekao je Vučić.

2. Predsednik je kao drugu poruku građanima naveo da će Srbija biti pritisnuta teže i više nego ikada i istakao da su savezi koji se formiraju napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju.

- Savezi koje prave protiv nas nisu napravljeni da bi bili druga, treća ili peta vest u našim informativnim emisijama. Ti savezi su napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas - rekao je Vučić.

Dodao je da se ti savezi formiraju da bi, u trenutku kad izbije veći rat, postojale snage koje imaju kapacitet da okupiraju našu zemlju.

- U skladu sa tim, mi moramo da budemo pripremljeni, moramo da osnažimo sve svoje ekonomske kapacitete, da ojačamo naše institucije, da osnažimo našu vojsku i da budemo spremni da odbranimo zemlju i pobedimo - naglasio je Vučić.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

3. Kao treću poruku predsednik je naveo potrebu da pokušamo da budemo, ako ne jedinstveni, da nađemo zajednički imenitelj šta je to što moramo da uradimo kako bismo opstali i sačuvali zemlju.

Vučić je zahvalio SPC na tome što je čuvala jedinstvo naroda.

- Nama je potrebno da u periodu i u vremenu koje dolazi, da budemo, ako ne jedinstveni, jer nam je demokratija potrebna, a ne jednoumlje, ali da pokušamo da pronađemo i da razumemo koji je to zajednički imenitelj i šta je to što zajedno moramo da učinimo kako bismo bukvalno opstali, kako bismo zemlju sačuvali i kako bismo mogli da idemo napred - rekao je predsednik Vučić