SRETENJSKE TRI TAČKE KOJE JE VUČIĆ PREDLOŽIO NARODU: Jake poruke predsednika - Ovo su naši prioriteti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija mora da pokuša da sačuva mir, da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju i da pokušamo da pronađemo i da razumemo koji je to zajednički imenitelj i šta treba da uradimo kako bismo zemlju sačuvali.
1. Vučić je, na ceremoniji uručivanja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, istakao da u budućem vremenu Srbija mora da pokuša da sačuva mir i podsetio na sva stradanja Srba u ratovima tokom 20. veka.
- Zato je važno i naš prioritetni cilj mora da bude da sačuvamo demografski kapacitet, da sačuvamo život Srbije, da sačuvamo mir - rekao je Vučić.
2. Predsednik je kao drugu poruku građanima naveo da će Srbija biti pritisnuta teže i više nego ikada i istakao da su savezi koji se formiraju napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju.
- Savezi koje prave protiv nas nisu napravljeni da bi bili druga, treća ili peta vest u našim informativnim emisijama. Ti savezi su napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas - rekao je Vučić.
Dodao je da se ti savezi formiraju da bi, u trenutku kad izbije veći rat, postojale snage koje imaju kapacitet da okupiraju našu zemlju.
- U skladu sa tim, mi moramo da budemo pripremljeni, moramo da osnažimo sve svoje ekonomske kapacitete, da ojačamo naše institucije, da osnažimo našu vojsku i da budemo spremni da odbranimo zemlju i pobedimo - naglasio je Vučić.
3. Kao treću poruku predsednik je naveo potrebu da pokušamo da budemo, ako ne jedinstveni, da nađemo zajednički imenitelj šta je to što moramo da uradimo kako bismo opstali i sačuvali zemlju.
Vučić je zahvalio SPC na tome što je čuvala jedinstvo naroda.
- Nama je potrebno da u periodu i u vremenu koje dolazi, da budemo, ako ne jedinstveni, jer nam je demokratija potrebna, a ne jednoumlje, ali da pokušamo da pronađemo i da razumemo koji je to zajednički imenitelj i šta je to što zajedno moramo da učinimo kako bismo bukvalno opstali, kako bismo zemlju sačuvali i kako bismo mogli da idemo napred - rekao je predsednik Vučić
