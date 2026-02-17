Politika

"BLOKADERSKI POKRET JE DUBOKO ANACIONALAN" Graovac: Napad na SPC je obračun sa srpskim nacionalnim identitetom

V.N.

17. 02. 2026. u 10:35

SRĐAN Graovac iz Centra za društvenu stabilnost komentarisao je za "Novosti" blokadere koji su sinoć na gnusan način vređali crkvene velikodostojnike u Novom Sadu, koji su tamo prisustvovali svečanoj akademiji povodom obeležavanja dva veka Matice srpske.

БЛОКАДЕРСКИ ПОКРЕТ ЈЕ ДУБОКО АНАЦИОНАЛАН Граовац: Напад на СПЦ је обрачун са српским националним идентитетом

Srđan Graovac /Foto KCNS

- Mislim da su ovi događaji potpuno ogolili situaciju oko blokaderskog pokreta, i da je sada svima jasno ili bi trebalo da bude jasno da taj čitav pokret ima jedan duboko anacionalan karakter, a SPC kao čuvar nacionalnog identiteta i duhovnosti srpskog naroda, znači ne samo kuća Božija, nego i čuvar identiteta srpskog naroda kroz vekove je označena kao ključni neprijatelj i kao neko s kim se moraju obračunati. Upravo zbog toga imamo te konstantne napade na crkvu tih blokaderskih struktura. Upravo zbog toga smo imali i napad na Maticu srpsku na 200 godina obeležavanja Matice srpske, 200 godina postajanja te naučne, kulturne, prosvetne institucije srpskog naroda i taj napad je skandal sam po sebi, ali je suština jasna - to je obračun sa srpskim nacionalnim identitetom i zbog toga je posebno fokus blokadera bio usmeren na napad na crkvene velikodostojnike, ponavljam, jer crkva ima veliko uporište u narodu i čuvar je nacionalnog identiteta i duhovnosti srpskog naroda. Ovo je pokazalo da svi oni performansi koje blokaderi imaju sa srpskim zastavama, sa raspećem Iisusa Hrista koje nose, sa ikonama koje nose, u stvari ništa drugo do pokušaj da se zamaskira ova suština čitavog tog pokreta, a to je ponavljam da je on duboko anacionalan i da mu je cilj obračun sa srpskim nacionalnim identitetom, sa njegovom duhovnošću, obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom i negde slamanje tog srpskog nacionalnog duha, što je opet interes nekih spoljnih faktora koji su instruisali ove blokaderske strukture - rekao je Graovac.

