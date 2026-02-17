Društvo

DANAS SLAVIMO SVETOG ISIDORA PELUSIOTA: Izgovorite ove reči i ispoštujte sledeće običaje

V.N.

17. 02. 2026. u 06:46

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave prepodobnog Isidora Pelusiota.

ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ ИСИДОРА ПЕЛУСИОТА: Изговорите ове речи и испоштујте следеће обичаје

Foto: Printscreen

Isidora Pelusiot je jedan od najučenijih ljudi svog doba. Smatra se zaštitnikom onih koji žive od pisane reči.

Rođen je u Egiptu u uglednoj i bogatoj aleksandrijskoj porodici. Predanje kaže da je bio jedan od najobrazovanijih ljudi onog doba, ali da je rešio da se odrekne bogatstva i slave i život posveti duhovnim vrednostima i ljubavi prema Hristu.

Ubrzo se pročuo kao veliki branilac i tumač pravoslavne vere, pa su kod njega dolazili mnogi, čak i drugi mudraci i sveti ljudi kako bi im tumačio Sveto pismo. Prema tvrdnjama istoričara Nikifora Sveti Isidor je napisao preko deset hiljada pisama raznim licima, u kojima je jedne ukorevao, druge savetovao, treće tešio, četvrte poučavao.

Ceo život je proveo tako, slaveći Hrista i pišući u njegovu slavu. Poživeo je dugo i umro u dubokoj starosti oko 436. godine.

Prepodobni Isidor Pelusiot danas se smatra zaštitnikom pisaca, književnika i svih onih koji žive od pisane reči.

Njegove pouke mogu da pomognu ovim ljudima ne samo na poslovnom polju nego i, što je mnogo važnije, duhovnom razvoju. Prvo i osnovno pravilo za Isidora: “Prvo tvoriti, pa onda učiti, po primeru Gospoda Isusa.”

Tropar

U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Isidore, raduje se duh tvoj.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)