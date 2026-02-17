DANAS SLAVIMO SVETOG ISIDORA PELUSIOTA: Izgovorite ove reči i ispoštujte sledeće običaje
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave prepodobnog Isidora Pelusiota.
Isidora Pelusiot je jedan od najučenijih ljudi svog doba. Smatra se zaštitnikom onih koji žive od pisane reči.
Rođen je u Egiptu u uglednoj i bogatoj aleksandrijskoj porodici. Predanje kaže da je bio jedan od najobrazovanijih ljudi onog doba, ali da je rešio da se odrekne bogatstva i slave i život posveti duhovnim vrednostima i ljubavi prema Hristu.
Ubrzo se pročuo kao veliki branilac i tumač pravoslavne vere, pa su kod njega dolazili mnogi, čak i drugi mudraci i sveti ljudi kako bi im tumačio Sveto pismo. Prema tvrdnjama istoričara Nikifora Sveti Isidor je napisao preko deset hiljada pisama raznim licima, u kojima je jedne ukorevao, druge savetovao, treće tešio, četvrte poučavao.
Ceo život je proveo tako, slaveći Hrista i pišući u njegovu slavu. Poživeo je dugo i umro u dubokoj starosti oko 436. godine.
Prepodobni Isidor Pelusiot danas se smatra zaštitnikom pisaca, književnika i svih onih koji žive od pisane reči.
Njegove pouke mogu da pomognu ovim ljudima ne samo na poslovnom polju nego i, što je mnogo važnije, duhovnom razvoju. Prvo i osnovno pravilo za Isidora: “Prvo tvoriti, pa onda učiti, po primeru Gospoda Isusa.”
Tropar
U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Isidore, raduje se duh tvoj.
