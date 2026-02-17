DVA LICA SRBIJE: Dok blokaderi vređaju SPC, pristojan narod ovako postuje crkvene velikodostojnike

SINOĆ su blokaderi pokazali da su prodali veru za večeru, time što zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) i crkvene velikodostojnike.

Foto: Printscreen/X

Novosadske ustaše-blokaderi, koji se predstavljaju kao budućnost Srbije, vređale su patrijarha Porfirija, napale mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušale da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske!

Međutim, mogli smo da vidimo i drugu stranu Srbije - lepšu, pitomiju, bolju, Srbiju koja neguje i ceni ljude koji su sve dali ovoj zemlji.

Časna, većinska Srbija ovako poštuje sveštenstvo, ne kao grupica zgubidana, koja jedino što zna jeste da kaže neku psovku u ružnu reč crkvenim velikodostojnicima.

Oni su predvodili monstruozni napad na crkvene velikodostojnike

Grupa razularenih blokadera ostrvila se sinoć na gnusan način na crkvene velikodostojnike u Novom Sadu, uključujući i patrijarha Porfirija, koji su tamo prisustvovali svečanoj akademiji povodom obeležavanja dva veka Matice srpske.

Prvi se na društvenoj mreži Iks tim povodom oglasio blokader Luka Pešić, inače jedan od omiljenih gostiju na tajkunskoj antisrpskoj Novoj S.

On je podelio snimak stravičnog napada blokadera na vladiku Joanikija, kome su razulareni ekstremisti vikali "ua" kada je izašao ispred Srpskog narodnog pozorišta, i uz to napisao "došao i Profitije".

Iako je napravio grešku i pomešao dvojicu crkvenih velikodostojnika, cilj ovog blokadera je jasan -vređanje patrijarha i Srpske pravoslavne crkve (SPC), kao i svega ostalog što ima veze sa tradicijom i verom našeg naroda.

I blokader Miša Bačulov pokazao je da mu ništa nije sveto - sinoć se na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu veselio s prijateljima dok je masa njegovih siledžija kidisala na vladiku, ali i na ostale predstavnike crkve. Sve ih je, uključujući i patrijarha Porfirija, nazvao "Ćacijima".

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom napada na velikodostojnike SPC-a u Novom Sadu, u režiji blokaderske gamadi.

- Ja mislim da je sada konačno sve jasno i da smo sada videli sve. Blokaderi su imali nameru da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Blokaderi su zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvene velikodostojnike dok su dolazili na obeležavanje dva veka Matice srpske! Dan pre toga, blokaderi su se, u Briselu, okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti Srbije protestujući što se statua dečaka “Maneken Pis” simbolično oblači u srpsku narodnu nošnju. Jednostavno i jasno - blokaderi su protiv svega što predstavlja Srbiju, srpsku tradiciju, vrednosti, stubove srpskog društva. Oni nisu protiv vlasti, oni su protiv Srbije! - navodi ona.

(Informer)