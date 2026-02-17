Hapšenja i istraga

PRETUČEN SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ U BEOGRADU: Hitno primljen u bolnicu

V.N.

17. 02. 2026. u 08:51

MARKO Gvozdenović (46), sin proslavljene pevačice narodne muzike Snežane Đurišić, hitno je primljen u bolnicu nakon što je brutalno pretučen u jednom stanu na Vračaru, prenose mediji.

ПРЕТУЧЕН СИН СНЕЖАНЕ ЂУРИШИЋ У БЕОГРАДУ: Хитно примљен у болницу

Foto: ATA images/printskrin

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još uvek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Izvor blizak istrazi navodi da je komšija fizički nasrnuo na Gvozdenovića i zadao mu više udaraca. Lekarskim pregledom konstatovane su ozbiljne povrede -  prelom rebara.

Gvozdenović je svestan, komunikativan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju, ali je zadržan na daljoj dijagnostici.

Istraga

Povodom ovog incidenta odmah su reagovali nadležni organi. Kako saznajemo, istragu o celom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih potrebnih dokaza, uzimanje izjava od učesnika i svedoka, kao i dostavljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je Gvozdenović zadobio. Očekuje se da će protiv napadača biti podneta odgovarajuća krivična prijava u redovnom postupku ili će biti određeno zadržavanje, zavisno od daljih nalaza istrage.

Inače, Marko Gvozdenović je i ranije bio tema medijskih napisa zbog svog turbulentnog načina života i nesuglasica unutar porodice.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

