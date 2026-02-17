PRETUČEN SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ U BEOGRADU: Hitno primljen u bolnicu
MARKO Gvozdenović (46), sin proslavljene pevačice narodne muzike Snežane Đurišić, hitno je primljen u bolnicu nakon što je brutalno pretučen u jednom stanu na Vračaru, prenose mediji.
Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još uvek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.
Izvor blizak istrazi navodi da je komšija fizički nasrnuo na Gvozdenovića i zadao mu više udaraca. Lekarskim pregledom konstatovane su ozbiljne povrede - prelom rebara.
Gvozdenović je svestan, komunikativan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju, ali je zadržan na daljoj dijagnostici.
Istraga
Povodom ovog incidenta odmah su reagovali nadležni organi. Kako saznajemo, istragu o celom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih potrebnih dokaza, uzimanje izjava od učesnika i svedoka, kao i dostavljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je Gvozdenović zadobio. Očekuje se da će protiv napadača biti podneta odgovarajuća krivična prijava u redovnom postupku ili će biti određeno zadržavanje, zavisno od daljih nalaza istrage.
Inače, Marko Gvozdenović je i ranije bio tema medijskih napisa zbog svog turbulentnog načina života i nesuglasica unutar porodice.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)