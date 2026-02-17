"NAVIJAĆU ZA PARTIZAN!" Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao "delije" pred večiti derbi

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde a sada fudbaler Vojvodine, Njegoš Petrović, komentarisao je predstojeći večiti derbi, te najavio da će navijati za Partizan.

FOTO: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

U nedelji "večitog" derbija, a sa Vojvodinom koja diše za vratom i Zvezdi i Partizanu, Petrović je izjavio da bi njemu i njegovom timu odgovaralo da na "Marakani" u nedelju bude nerešeno ili čak da crno-beli pobede.

"Mi smo već pričali u svlačionici na tu temu i zaključili smo da je najbolje za nas da u derbiju bude nerešeno, uz našu pobedu nad Novim Pazarom. Ali, sad kada malo više razmislim, na duže staze možda bi nam više odgovaralo da Partizan pobedi u derbiju. Pa, ako je tako, naravno da ću navijati za Partizan", rekao je Petrović u podkastu "2x45".

Vojvodina (49 bodova) dugo nije ovoliko blizu bila Zvezde (54 i Partizana (52), pa se i u Novom Sadu pritajeno razmišlja o tituli. Međutim, Petrović "odbacuje" takav pritisak.

"Nemamo tu vrstu pritiska, ekipa to oseća, ali mislim da nekako u tajnosti imamo to u našim glavama. I te kako imamo. Prvenstveno što sad ide derbi, a mi igramo protiv Pazara kod kuće i smatram da nam je to još jedna šansa da se još više približimo Zvezdi i Partizanu", rekao je Petrović.

