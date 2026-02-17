ZIMA POKAZUJE ZUBE, BIĆE SNEŽNIH NANOSA! Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 17. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

VREME U SRBIJI

U Srbiji oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana sneg, u nižim predelima ujutru kiša i susnežica, koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg.

Na severu zemlje mešovite padavine - kiša, susnežica i sneg, a suvo vreme samo na severu Vojvodine.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni, najviša od 0 do 3 stepena, na severu od 4 do 6 stepeni.

Prestanak snega krajem dana i tokom noći.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama - kišom i susnežicom i snegom, u južnim delovima grada uz formiranje snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni.

Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena, uveče prestanak padavina.

PROGNOZA ZA NEREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. februara, do kraja sedmice očekuju se česte temperaturne oscilacije.

U sredu i četvrtak biće toplije sa dužim sunčanim intervalima, a naoblačenje sa kišom koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju u petak će se proširiti i na ostale predele uz zahlađenje.

Zatim će do kraja perioda biti suvo sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima se za vikend očekuje slab i umeren mraz, u subotu tokom dana veoma hladno, dok će od nedelje biti postepeno toplije.

(sputnikportal.rs)

