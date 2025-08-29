MAJKA DEVETORO DECE POSLE POSETE VUČIĆA: "Presudno nam znači njegova podrška i nove mere"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Vasilijević u Rakovici, koja ima devetoro dece, doneo im ogrev i obećao rešenje za zaposlenje majke Jelene. Ona poručuje da im svaka pomoć države i nove mere mnogo znače.

Foto: Printskrin

Jelena Vasilijević, majka devetoro dece iz porodice Vasilijević u Rakovici, izjavila je danas da joj ogromno znači podrška države, nove mere koje su najavljene, kao i poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je obišao njihovu porodicu i lično doneo osam kubika ogrevnog drveta u okviru programa pomoći za 1.000 najugroženijih domaćinstava u Srbiji.

Ona je istakla da joj posebno znači to što je predsednik došao u njihov dom i poručio da uvek mogu da mu se obrate ukoliko im je potrebna dodatna pomoć.

„Mnogo nam znači i ova podrška, ali i sve najavljene nove mere koje će važiti od septembra. Posebno to što su knjige besplatne, što je vrtić besplatan i što imamo besplatan prevoz. Svaka pomoć nama mnogo znači“, naglasila je Jelena Vasilijević.

Porodica Strahinje i Jelene Vasilijević ima devetoro dece – pet sinova i četiri ćerke, uzrasta od pet do 18 godina.

Tokom posete, predsednik Vučić je rekao da se nada da će pomoć u ogrevu olakšati život porodici, ali je naglasio da je važno da se reši i pitanje zaposlenja majke Jelene, koja je završila arhitekturu.

„Ako ne možemo da pomognemo da posao dobije neko ko je završio arhitekturu, a ima devetoro dece, onda ne treba da postojimo kao država. Ne možete da znate za svaki pojedinačan slučaj, ali kada saznamo, trudimo se da pomognemo koliko je moguće“, poručio je Vučić.

On je dodao da ga posebno raduje činjenica da porodica Vasilijević ima devetoro dece, naglašavajući koliko je to dragoceno.

„Vi ste oboje mladi, a oni su svi skromni i dobri. Nema veće ljubavi od bratske i sestrinske“, rekao je predsednik Srbije u razgovoru sa porodicom.

(Tanjug)