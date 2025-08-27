LUČIĆ RAZVALIO NOVU S I N1: Postoji izgleda grupa ljudi koji se boje da će stvarno postati nezavisni mediji

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je, povodom lažnih napisa medija N1 i Nove S (medija koje su lagali da je dete preminulo nakon protesta u Valjevu) u vezi sa kadriranjem u ovim kućama, da je očigledno da je Dragan Šolak koristio te medije za svoje lične biznis-političke ciljeve

Vladimir Lučić, Foto Tanjug

- Da li vis stvarno mislite da će veliki britanski fond, ili taj direktor koji je 1958. godište i ima 30 godina radnog iskustva dozvoliti sebi neke pritiske na medije? Ali je očigledno, pa i svi su svesni toga, da je Dragan Šolak koristio te medije za svoje lične biznis-političke ciljeve - ukazao je Lučić.

- Tako da se u stvari ovde jedna grupa ljudi plaši da će ti mediji stvarno postati nezavisni - zaključio je Lučić.