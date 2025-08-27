Politika

LUČIĆ RAZVALIO NOVU S I N1: Postoji izgleda grupa ljudi koji se boje da će stvarno postati nezavisni mediji

В.Н.

27. 08. 2025. u 13:57

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je, povodom lažnih napisa medija N1 i Nove S (medija koje su lagali da je dete preminulo nakon protesta u Valjevu) u vezi sa kadriranjem u ovim kućama, da je očigledno da je Dragan Šolak koristio te medije za svoje lične biznis-političke ciljeve

ЛУЧИЋ РАЗВАЛИО НОВУ С И Н1: Постоји изгледа група људи који се боје да ће стварно постати независни медији

Vladimir Lučić, Foto Tanjug

- Da li vis stvarno mislite da će veliki britanski fond, ili taj direktor koji je 1958. godište i ima 30 godina radnog iskustva dozvoliti sebi neke pritiske na medije? Ali je očigledno, pa i svi su svesni toga, da je Dragan Šolak koristio te medije za svoje lične biznis-političke ciljeve - ukazao je Lučić.

- Tako da se u stvari ovde jedna grupa ljudi plaši da će ti mediji stvarno postati nezavisni - zaključio je Lučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva