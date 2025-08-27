LUČIĆ: Aleksandra Subotić iz Junajted Medije radi za Telekom Srbija!

SUKOB između većinskih i manjinskih vlasnika Junajted Grupe je kulminirao, jer se sada razotkrivaju dugogodišnje mahinacije i neregularnosti, za koje je odgovoran menadžment pod kontrolom Dragana Šolaka, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Uvek kada je neka kriza oko Junajted Grupe, njima je dežurni krivac Telekom Srbija. Sudeći prema informacijama kojima raspolažem, ekipe lojalne manjinskom vlasniku Šolaku i sada se spremaju da optuže nas za sopstvene probleme i poslovne promašaje. A zapravo se radi o ogromnom strahu starog menadžmenta, koji većinski vlasnik BC Partners u sukobu sa Šolakom sada napokon smenjuje, da će se razotkriti sve mahinacije i neregularnosti za koje su odgovorni - upozorio je Lučić.

Prvi čovek srpskog nacionalnog operatera, koji je ranije ove godine kupio veliki deo biznisa Junajted Grupe u Srbiji i Severnoj Makedoniji, naveo je i jedan skandalozan primer mahinacija.

Znate li da je jedna od najbližih saradnica Dragana Šolaka u isto vreme na platnom spisku Telekoma Srbija? Aleksandra Subotić se predstavlja kao generalni direktor Junajted Medije, ali ona to uopšte nije, niti je CEO UM, niti je ovlašćeno lice, pravni zastupnik, a mi u Telekomu to odlično znamo iz sudskih sporova u inostranstvu koje protiv njih vodimo, pa smo morali da istražujemo čak i to ko su im zapravo direktori, ovlašćena lica. Međutim, s druge stane, Aleksandra Subotić je saradnik Telekoma Srbija!

Naime, kada smo na proleće ove godine preuzeli od Junajted Grupe platformu NetTV videli smo dokumentaciju po kojoj privatna firma Subotićke, koja je prvobitno registrovana u Panami, a potom prebačena na Maltu, radi distribuciju TV kanala za potrebe NetTV u većem broju zemalja Zapadne Evrope. To je, zapravo, fiktivan ugovor, ta firma ima jednog zaposlenog, tu se radi o izvlačenju para iz Junajted Grupe za nečije privatne interese. A neposredno pre nego što je NetTV prodat Telekomu, Aleksandra Subotić je dobila, ili “sredila”, produženje ugovora na još četiri godine za tu svoju fiktivnu firmu. Tako da je ona sada na platnom spisku Telekoma! I to za iznos vredan više stotina hiljada evra. Mi ćemo, naravno, da raskinemo taj ugovor najbrže moguće i da tražimo od gospođe povraćaj novca za ovih nekoliko meseci - ispričao je Vladimir Lučić skandalozan slučaj Aleksandre Subotić, samozvane direktorke Junajted Medije.

S obzirom na to da u okviru Junajted Grupe postoji čak 120 firmi, a da je prethodne dve decenije na njihovom čelu bio isti menadžment, koji je kontrolisao Dragan Šolak, može samo da se pretpostavi koliko je bilo raznih mahinacija, a koje investicioni fond BC Partners, iako većinski vlasnik, tek sada razotkriva.

Da su suvlasnici UG u svađi videlo se još u vreme pregovora o prodaji biznisa u Srbiji. BC Partners, ugledni investicioni fond iz Velike Britanije, sada postavlja svoj menadžment kao većinski vlasnik. Mnoge firme iz sastava UG fiktivno posluju, mediji su im registrovani u drugim zemljama, bavili su se poreskim manipulacijama, izvlačenjima para na ofšor račune… Sada, kada je većinski vlasnik napokon krenuo da postavlja svoj menadžment, kod ovih drugih je strah da će se mnoge mutne stvari razotkriti, kao i da će se pokazati da cela grupacija može mnogo bolje da posluje. Dragan Šolak, po starom običaju, pokušava da politizuje celu situaciju i opet uvlači državu Srbiju i Telekom Srbija u sukob sa kojim nemamo ikakve veze - naglasio je Lučić.

Šolak se istinski plaši nezavisnih medija u Srbiji!

UG i njeni mediji su prethodnih godina bili žrtva ličnih ambicija Dragana Šolaka. Normalno je da su BC Partners, kao međunarodni investicioni fond, koje zanima samo biznis, veoma nezadovoljni. Šolak je čitavu deceniju koristio medije UG za svoj poslovni interes, a onda i za politički. Ovi mediji će biti slobodniji sa velikim britanskim fondom, koji neće dozvoliti sebi da ih pritiska i da se bavi mešanjem u dnevno uređivanje. Šolak se zapravo plaši da će ti mediji zaista postati nezavisni, da vide neće moći da ih kontroliše i da njima faktički upravlja - naglasio je Vladimir Lučić.

