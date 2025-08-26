NEMA POBOLJŠANJA: General Mladić u lošem stanju

ZDRAVSTVENO stanje generala Ratka Mladića je veoma loše, a nezavisni tim lekara će zbog formalnosti Haškog tribunala moći da ga pregleda najranije u oktobru, izjavio je za TASS generalov sin Darko Mladić.

Foto: EPA

- Što se tiče njegovog zdravlja, ništa se nije promenilo: on je u lošem stanju, koje se ne poboljšava. U policijskim izveštajima se navodi, a ja mogu to da potvrdim iz ličnog sastanka s njim, da je on veoma slab. Radimo na tome da novi medicinski tim dođe da ga pregleda - rekao je Darko Mladić.

General Mladić ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme koji se progresivno pogoršavaju i komplikuju. Prošle godine u jednoj holandskoj bolnici ugrađen mu je pejsmejker, ali se njegovo zdravstveno stanje i dalje pogoršava i od tada su mu otkazali bubrezi.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je prošlog meseca hitni zahtev odbrane generala Ratka Mladića za privremeno ili uslovno prevremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

(SRNA)