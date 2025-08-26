ZBOG ANTISRPSKOG STAVA: Srpska lista glasala protiv izbora Baše za predsednika Skupštine tzv. Kosova

SRPSKA lista je danas, u nastavku konstitutivne sednice Skupštine tzv. Kosova, glasala protiv izbora kandidata Samoopredeljenja Dimalja Baše za predsednika parlamenta, zbog njegovog antisrpskoog stava.

Foto AP

- Zbog antisrpskog stava koji je ponovio i na današnjoj sednici skupštine u Prištini, uz najgore kvalifikacije srpskog naroda i srpske države, svih devet poslanika Srpske liste je glasalo protiv Dimalja Baše koga je Kurtijevo Samoopredeljenje predložilo za predsednika Skupštine - saopštila je Srpska lista na Instagramu.

Iz Srpske liste ukazuju da je Baša i u obraćanju nakon izbora na mesto predsednika parlamenta pokazao da nije neko ko može da ujedini poslanike.

- Više od polovine svog govora posvetio je uvredama na račun srpskog naroda - napominje Srpska lista.