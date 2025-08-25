DŽABA STE KREČILI, SVAKI SRBIN NOSI TROBOJKU U SRCU: Kancelarija za KiM o prefarbavanju murala na severu KiM
POVODOM prekrečavanja murala patrijarha Pavla, Amfilohija Radovića, junaka sa Košara, ali i tragično nastradalih srpskih mladića kao i srpskih grafita u opštinama na severu Kosova i Metohije, Kancelarija za KiM saopštila je da obračun Aljbina Kurtija sa muralima na severu Kosova i Metohije od Kosovske Mitrovice, Zvečana do Leposavića pokazuje svu mržnju i opsesiju njegove antisrpske politike.
- Dok doživljava poraz za porazom na političkom terenu u Prištini, svoj debakl pokušava da zamaskira ovakvim provokacijama na severu KiM, kojima direktno želi da dovede do novih tenzija, netrpeljivosti i jaza među narodima na Kosovu i Metohiji - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje da u svojoj ogromnoj mržnji Kurti ne razume da svaki čestiti Srbin nosi u srcu srpsku trobojku, seća se svojih crkvenih velikodostojnika, tragično preminulih srpskih mladića i živi za ideju “jer odavde nema nazad”, kako je pisalo na prekrečenom grafitu.
- Sve ovo predstavlja kamen srpske odlučnosti da naš narod ostane svoj na svome i da čuva svoja ognjišta i nikakvim noćnim akcijama, to ne može niko da spreči.Neće se nikada čestiti Srbin sa severa Kosova i Metohije potčiniti Kurtiju ni njegovim slugama i uvek će u srcu ponosno nositi srpsku trobojku i pamtiti svoje pretke i slediti njihov put. Kako naš narod kaže - džaba ste krečili-navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.
PREKREČENI MURALI NASTRADALIH MLADIĆA
I murali tragično nastradalim mladićima, JOvanu Milanoviću i Đorđu Lukoviću koji su nastali na inicijativu njihovih prijatelja i porodica prekrečeni su jutros u Sočanici i Leposaviću. Na njima kako navode meštani nije bilo poruka mržnje ili netolerancije, već su naprotiv bili simbol ljubavi, zajednice i pamćenja.-Brisanjem ovih murala pokušava se izbrisati ne samo umetnost već i sećanje na naše najmilije –ocenjuju rođaci pokonih mladića čiji su murali prekrečeni.
