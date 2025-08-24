Politika

VUČIĆ SUTRA NA VAŽNOM SASTANKU: Predsednik se sastaje sa ambasadorom Kine Li Mingom

В.Н.

24. 08. 2025. u 22:45

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga.

ВУЧИЋ СУТРА НА ВАЖНОМ САСТАНКУ: Председник се састаје са амбасадором Кине Ли Мингом

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Sastanak sa ambasadorom Kine predviđen je za 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

 

(Tanjug)

