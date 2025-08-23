VUČIĆ NAJAVIO NOVI SKUP GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Naredne subote više od 100 gradova, polako to raste

PREDSEDNIK Repbulike Srbije Alkesandar Vučić obratio se u Ubu gde je najavio novi skup građana protiv blokada.

Foto: Printskrin

Naredne subote skup u više od 100 gradova

- Nikome nije potrebno nasilje. Nigde u Srbiji nema nijednog incidenta. Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju, a ne negativnu, ne mržlji, treba da negujemo i gajimo. Okupilo se možda i dvostruko više, sačekaćemo procene. Organizatori planiraju za sledeću subotu najveće skupove, u 100 gradova, polako to raste. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Srbiju koja će da sačuva sebe, ali da i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju uništavanjem prostorija, premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija - naveo je Vučić.

Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.

O pozivu blokaderima za debatu i dijalog

- Moj poziv na dijalog je iskren, nije prvi. Molio sam ih u decembru, februaru, martu, uputio sam pisani poziv rektoru i nije hteo da se odazove. Kasnije se odazvao pozivu nekih stranaca, itekako. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, iako sam dao tu mogućnost. Pred kamerama svim televizija u Srbiji. Da ih bude koliko god žele, troje, četvoro, petoro, iz raznih oblasti ne bi li lakše pokazali koliko su dominantni u svom znanju, ako jesu, a ja mislim da nisu. Želim da razmenjujemo argumente i siguran sam da ću ja nešto da naučim od njih, i to najiskrenije. Imaju priliku to da pokažu sada - rekao je Vučić.

- Moj poziv je za njih stalno otvoren.